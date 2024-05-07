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傳蔡總統卸任前可能特赦陳水扁 賴士葆批：未認罪道歉憑什麼？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統陳水扁2008年遭特偵組以五大罪名向法院聲請羈押禁見，陳水扁高舉戴著手銬雙手，高喊「政治迫害」。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁2008年遭特偵組以五大罪名向法院聲請羈押禁見，陳水扁高舉戴著手銬雙手，高喊「政治迫害」。圖／聯合報系資料照片

據報導，蔡英文總統或在卸任前，特赦前總統陳水扁。國民黨立委賴士葆今日質疑，陳水扁沒有為他所行不法之事認罪道歉，憑什麼要特赦？

賴士葆說，蔡英文2017年推動司改國是會議，諷刺的是陳水扁保外就醫9年來踐踏司法，拆毀法律之前人人平等的法則，阿扁身體力行見證法律因人而異。保外就醫之前，綠營人士絡繹於途探望阿扁，對外所形塑阿扁嚴重抖手、漏尿、口吃加劇、語言障礙、被害妄想、睡眠障礙、走路不穩小中風前兆等體弱多病，當時柯文哲也以台大醫師身分說阿扁已經是廢人了，阿扁的醫療小組也認為阿扁腦子已經病變。在綠營形塑的氛圍之下，彷彿沒有讓阿扁保外就醫是法律苛刻對不起阿扁。

賴士葆指出，阿扁2015年以失智症等病保外就醫，這是中華民國司法被嚴重踐踏的開始，全民目睹阿扁思緒清晰、健步如飛、極端高調地踩司法紅線。到處走跳，不甩中監對他約束「不上台、不演講、不接受訪問和不碰政治」的四不原則。阿扁到處輔選、演講、出席餐會、主持節目、在社群中像網紅一樣活躍。阿扁為兒子的事情南北奔波，他自己不能出庭自己的案子，卻可以當女兒官司的辯護律師，面對外界的質疑，中監唾面自乾的替阿扁緩頰，對於司法被踐踏不以為忤。難怪在立法院司法委員會，有立委批評阿扁的醫師是否偽造假證明？阿扁是否還符合保外就醫「病情複雜、難以控制、隨時有致死之危險」的要件？

賴士葆表示，這回傳出蔡英文下台之前要特赦阿扁，蔡英文或以為過去幾年全民都和她一樣，這幾年默許阿扁踐踏法律，對總統特赦阿扁也不會有異議。蔡英文要想清楚扁案千絲萬縷，絕非把不法所得11億收歸國有就能了結，阿扁還有幾個未審的案子要處理，儘管阿扁曾經說過他做了法律不許可的事，但是扁家從未就扁案認罪，這表示當年所有的報導扁家在國內外豪宅、鑽石珠寶、海角7億等，包括美國司法認證的不法所得都是栽贓冤枉扁家？難道社會要向扁家道歉嗎？

賴士葆諷，法律碰到總統就會轉彎，就像國土署替準總統賴清德萬里老宅修改法律來解套，如今傳出蔡英文要替阿扁特赦解套一樣，法律人如此重創司法，絕對不是總統特赦就可以一筆勾消、一了百了。阿扁沒有為他所行不法之事認罪道歉，憑什麼要特赦？

柯文哲 特赦 蔡英文 賴士葆 賴清德 陳水扁

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