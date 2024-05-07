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藍白聯手暫緩NCC人事案 吳思瑤批惡例：踐踏國會職權

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。記者邱德祥／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤。記者邱德祥／攝影

國民黨立法院黨團今在程序委員會提案暫緩行政院函送NCC（國家通訊傳播委員會）委員提名名單的同意案。對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，行政院依法在期限內交出NCC提名名單，國民黨團卻透過擋案，延宕國會審查程序，若因此無法在時間內完成審查，就是踐踏自己的職權，責任恐怕要立法院自己來扛。

國民黨團由立委葛如鈞代表提案暫緩「第82案、行政院函送國家通訊傳播委員會委員提名名單，翁柏宗為委員並為主任委員，陳炳宏為委員並為副主任委員，羅慧雯及詹懿廉均為委員，請同意案」。經表決，國民黨團挾人數優勢以9票贊成，民進黨8票反對，民眾黨立委林國成棄權。

國民黨團書記長洪孟楷表示，行政院提出的名單備受爭議，要求先暫緩，應由新閣揆卓榮泰上任後提出，才尊重新民意。

對此，吳思瑤直呼遺憾，藍白又聯手創造擋案惡例，今日有兩個案子被阻擋，其一是沈伯洋所提的兩岸人民關係條例，是基於國安考量，希望立委進入中國大陸或第三地與中國黨政軍人士會面，需要事前登載、事後報告，今日擋案的是民眾黨團，上次擋案的是國民黨，顯然藍白聯手封殺中國懼怕的國安法案，搶當中共代理人。

吳思瑤續指，其二是國民黨擋下行政院送立法院同意的4名NCC委員名單，依程序，此案在程序委員會中被延宕，必須在下次程序委員會再行闖關，意即程序上並不是否決這個提名的名單，而是暫時無法列入立法院周五議程，藉此交相關委員會或院會進行後續審查。

吳思瑤提醒，行政部門依憲法授權及相關法規規範，送出人事同意權至立法院，這是行政權限，但立法權依法要執行同意權行使，過程中必須透過審查。現在國民黨團用擋案方式，延宕提名審查程序，若因此無法在法令期限內完成審查，就是踐踏自己的職權，責任恐怕要立法院自己來扛，「我們不樂見在程序委員會就被擋下這個案子。」

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