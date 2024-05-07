藍白邀賴清德國情報告 綠籲勿「即問即答」創憲政惡例

準總統賴清德將在520就任，國民黨、民眾黨今聯手在立法院程序委員會提案，邀總統至立法院國情報告，並於周五立法院會列案討論。對此，民進黨團幹事長吳思瑤指出，賴清德過去多次對外表明樂意赴立院進行國情報告，黨團主張進入朝野協商討論合宜方案，若藍白一再逾越憲法規定，或要求即問即答創設新制度，創造憲政惡例，黨團不可能同意。

國民黨團今提案指出，要邀賴清德於行政院長進行施政方針報告前，赴立法院針對國家大政方針進行國情報告，民眾黨團也提案邀請賴清德赴立院國情報告，上述兩案今通過立法院程序委員會，確定排入周五討論事項議程。

對此，吳思瑤指出，國民黨提案說明中提到，希望學習美國、法國國情咨文制度，依立法院職權行事法邀賴清德到立法院進行國情報告，但方式是採「即問即答」、「統問統答」或「報告完即離場」，目前仍語焉不詳，且若依美、法制度，兩國總統皆是國情報告後直接立場，不接受任何提問和回答。

吳思瑤續指，民眾黨提案相對寫得很清楚，要求賴清德國情報告時應依法回應立委提出的問題，但回答形式在此提案中依舊無法清楚判斷，所以最好的方式，就是回歸現行法制，依立法院職權法第15條，由黨團協商決定，包括發言時間、人數、順序、政黨比例等事項。

吳思瑤強調，賴清德作為準總統，過去多次表示他樂意願意也有誠意，到立法院進行國情報告，但進行方式是否要詢答，必遵循現行憲政規定及相關法規，所以勢必要經過黨團協商決定，民進黨團立場就是交由黨團協商，制定出來各黨團都認為合宜的方式，但不要逾越憲政規定。

不過，民進黨團向來援引立法院職權行使法規定，指立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題；就前項委員發言，「經總統同意時，得綜合再做補充報告」，意即現行法令未規定即問即答，也可以只做綜合回覆。

至於賴清德國情報告最快何時登場，吳思瑤說，藍白提案依程序將於周五排入立法院會，民進黨團會循程序要求立法院長韓國瑜召集朝野協商，未來國情報告時間由朝野來訂，目前藍白期待總統先來國情報告，再由行政院長進行施政報告，此舉是否扞格總統、行政院長依憲法對立法院負責的規範，就請大家發揮政治智慧。

吳思瑤說，民進黨願意就此議題在朝野協商中好好對話，一同定出最好的方式，因為這是中華民國立法院首次邀請總統赴立院進行國情報告，希望相關規定合憲合規，建立憲政慣例，而非逾越憲法、違反法律，創造憲政惡例；目前賴已經做好準備，若藍白一再逾越憲法規定，或要求即問即答創設新制度，黨團不可能同意，希望各黨團能展現議事圓融，共創新的憲政慣例。