影／在野黨邀賴清德國情報告 吳思瑤：相關細節交由黨團協商

在野黨今天在立法院程序委員會提案邀請準總統賴清德到立法院進行國情報告，民進黨團幹事長吳思瑤今天出示法條表示，要不要即問即答等相關細節，依法由黨團協商處理。

吳思瑤說，準總統賴清德表示很樂意到立法院向立法委員進行國情報告，但是在野黨提出的法案都沒有明確提出來要不要即問即答等相關細節，民進黨認為要最好的方式就是回歸現行法制，立法院職權行使法中清楚的規定，邀請總統國情報告之後，到底要不要提問、每個人發問的時間、相關的安排等等，由黨團協商訂之。