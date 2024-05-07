影／在野黨邀賴清德國情報告 吳思瑤：相關細節交由黨團協商
在野黨今天在立法院程序委員會提案邀請準總統賴清德到立法院進行國情報告，民進黨團幹事長吳思瑤今天出示法條表示，要不要即問即答等相關細節，依法由黨團協商處理。
吳思瑤說，準總統賴清德表示很樂意到立法院向立法委員進行國情報告，但是在野黨提出的法案都沒有明確提出來要不要即問即答等相關細節，民進黨認為要最好的方式就是回歸現行法制，立法院職權行使法中清楚的規定，邀請總統國情報告之後，到底要不要提問、每個人發問的時間、相關的安排等等，由黨團協商訂之。
吳思瑤表示，總統到立法院報告本來依法就應該交由黨團協商，共同來決定進行的形式、相關的規畫，所以要很清楚的回應在野黨，報告未來進行的形式，民進黨團的立場就是交由黨團協商，來訂出一個各黨朝野都認為合宜的方式，但不要逾越了憲政的規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言