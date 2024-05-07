無視對國寶危害？ 藍委爆故宮工作人員在翠玉白菜一旁簽文件

立法院教育文化委員會明日將邀請國立故宮博物院長蕭宗煌備詢，國民黨立委黃健豪接獲民眾爆料指出，國立故宮博物院去年將翠玉白菜等15件國寶出借給「台南市美術館」展出時，竟然被人拍，故宮、南美館工作人員交接時竟然直接打開展櫃，在距離翠玉白菜不到3公分旁簽署文件，完全無視對國寶可能的危害，他要求故宮應立即清點庫房是否受損或遺失物品，並且對國寶文物的管理進行再教育。

國立故宮博物院與台南市美術館合作展出故宮人氣國寶，展覽於3月10日落幕。黃健豪接獲爆料，3月12日南美館在臉書PO出展覽照片時，其中一張照片，竟是兩館人員在簽收翠玉白菜時，兩人竟直接在翠玉白菜旁簽收文件，之後照片更被網友轉載到臉書「靠北藝術」粉專，照片被轉載後，南美館還緊急撤下照片。

黃健豪痛批，之前才發生故宮國寶不慎摔壞事件，當時立法院還特地去故宮了解文物管理與庫房管理的流程，故宮也信誓旦旦說會加強對國寶的保護。結果今年3月，故宮借展南美館翠玉白菜展覽結束後，工作人員居然打開展櫃，當著翠玉白菜的面前進行文件簽署交接，卻渾然不覺這行為對國寶可能的危害。