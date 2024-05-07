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傳蔡總統520前決定特赦陳水扁 陳其邁：尊重總統的職權
蔡英文總統520卸任倒數，有媒體報導蔡總統已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，將其有罪確定的弊案，全依總統職權給予免除其刑，也將針對扁家已扣案的11億餘元所得，全部聲請沒收；高雄市長陳其邁表示「尊重總統的職權」，相信蔡總統一定會從司法、政治作全盤思考，盡可能減少社會對立。
犯下龍潭購地等案遭判刑20年的陳水扁，入獄6年多後因罹患失智等疾病，在2015年獲准保外就醫至今9年，還能替女兒打官司，近日有媒體報導，蔡英文為解決相關爭議，決定在卸任前特赦陳水扁，針對已判陳水扁有罪確定等4大弊案，依總統職權特赦，再根據赦免法第3條對受罪、刑宣告之人，給予免除其刑的執行。
陳其邁今日表示「尊重總統的職權」，他說現階段阿扁前總統的身體健康狀況，是大家最關注的焦點，他相信蔡總統一定會從司法、政治作全盤思考，盡可能減少社會對立。
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