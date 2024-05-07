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新北農業局5月10日前核定核一乾貯槽 由中央核安會核發執照

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
核一廠室外乾貯場卡關多年，新北市府與台電達成和解。圖／本報資料照片
核一廠室外乾貯場卡關多年，新北市府與台電達成和解。圖／本報資料照片

核一廠室外乾式貯存場有望啟用，能源議題再掀討論。新北市副市長劉和然表示，外界認為新北在反對，但市府沒有找台電麻煩，即使核電廠除役，乾式貯存場仍是必要設施，唯一前提是安全。市府人士表示，新北市長侯友宜目前對外態度雖低調，但仍關心民生及企業用電；農業局表示，水保變更書圖在5月10日前完成核定後，農業局核發核定函，執照要回歸中央核能安全委員會核發。

劉和然說，核一乾式貯存槽等了11年，當初疑慮是蓋在外面才會有安全疑慮，當時的核能安全監督委員會審查時，也曾擔憂「室外建築會不會被外力破壞就損壞」，例如石頭等堅硬物品，在2016年時任行政院長林全還下令，以後都要蓋室內的乾式貯存槽。

劉和然說，現在外界認為新北在反對乾式貯存槽，但市府沒有在找台電麻煩，核電廠就算除役，乾式貯存槽還是必要設備，唯一前提是要安全，也是侯友宜不斷重申「沒有核安就沒有核電」的最大原則，新北市會尊重法院判決，在期限內完成水保計畫書的核定，也是對新北市民負責。

市府人士認為，侯友宜在選舉期間，其實就清楚說明能源及核電的立場，如今新政府520就任，也不斷針對能源政策研擬討論，侯友宜目前不宜表態太多，容易被政治操作，懷疑是否還活在選舉期間，所以對外態度雖然相對低調，仍會持續關心民生及企業用電。

農業局表示，此次台電送的6分水土保持計畫書，就包含第一次設計的內容，跟後來變更的部分。4月1日台北高等行政法院調解決定，經濟部依規定核轉台電6份水保計畫，新北市政府於3周內核定，5月10日前核定台電所送的水保變更書圖。

侯友宜 劉和然 台電 核一 核能 核電

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