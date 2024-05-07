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藍要柯建銘為失言請辭 綠：不用無限上綱

中央社／ 台北7日電

針對民進黨立法院黨團總召柯建銘失言，民進黨立法院黨團今天表示，柯建銘說法確實不妥，柯建銘三度誠摯道歉，黨團力挺柯建銘為失言負責的態度與表現，在野黨不用無限上綱。國民黨團則予以譴責，並要求柯建銘請辭黨團總召。

柯建銘昨天在司法及法制委員會發言時，提及國民黨在4月3日強行闖關時，那時候老天有眼發生大地震，老天要救台灣的民主。對此，柯建銘昨天隨即舉行記者會公開致歉。民進黨團今天上午在立法院舉行輿情回應記者會，針對失言風波做上述回應。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，柯建銘說法確實不妥，傷害人民情感，柯建銘沒有逃避，昨天立即三度道歉，用文字及親自舉行記者會向國人鞠躬，誠摯致歉。不過，立法院在討論國會改革法案，藍白沒收討論程序，陷入失序，柯建銘憂心台灣國會香港化，盼外界看到他誠心的致歉，黨團也力挺柯建銘為失言負責，力挺負責任的表現，也會持續在柯建銘的領導下強力作戰，屢戰屢敗，也會屢敗屢戰。

黨團副幹事長洪申翰指出，有說錯做錯，就誠懇面對，這是民進黨團重要且珍貴的文化，也是力挺柯建銘的原因，第一時間就面對失言，說明其原意，不希望過度引申。若失言就要辭職，像是國民黨立委徐巧芯明顯洩密，該怎麼處置呢。

黨團書記長莊瑞雄強調，國民黨不需要藉此無限升高，該回去好好檢討黨內，一個坐過牢回來還一副正義化身，要人家辭職，顯然不符比例原則。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘、副書記長許宇甄、羅智強、鄭正鈐等人，今天在立法院舉行「柯建銘老天有眼說，民進黨出來面對」記者會。

林思銘提到，現階段全民都為花蓮祈福，大家都在為花蓮重建付出，但是柯建銘如此充滿幸災樂禍的發言，簡直是在人民傷口上灑鹽，令人非常氣憤。國民黨提出嚴厲的譴責。柯建銘恐怕不適任黨團總召，應該負責任請辭。

林思銘質疑，雖然柯建銘馬上道歉，但是道歉的內容，根本毫無悔意，請問民進黨主席賴清德，是否還要用柯建銘，副總統當選人蕭美琴可以容忍柯建銘如此藐視花蓮人的言論嗎。

國民黨 柯建銘 民進黨

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