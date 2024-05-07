民眾黨團提案邀賴清德國情報告 回應立委提問

民眾黨立法院黨團今天在程序委員會提案，在新任行政院長施政方針報告前，邀總統當選人賴清德就職後到立法院國情報告，並回應立委提問。該提案在程委會通過，排入10日院會討論事項。

台灣民眾黨立法院黨團在程委會提案增列討論事項，提案指出，依憲法增修條文規定，立法院得聽取國情報告；另依立法院職權行使法規定，立法院得於每年集會時，聽取總統國情報告。

民眾黨團表示，總統赴立法院進行國情報告，得樹立良好的憲政精神，體現權力分立及制衡原則。準總統賴清德在大選前曾多次公開拋出願推動憲政改革及司法改革，民眾也想了解新政府對能源配置、推動淨零轉型路徑。

民眾黨團指出，另外民眾也關注勞保、健保改革方案，確保國家主權與安全等重要議題。因此建請立法院作成決議，在新任行政院長施政方針報告前，邀賴清德到立法院就國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委提問。

民眾黨團提案經程委會通過，排入10日立法院會的討論事項。