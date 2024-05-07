快訊

被疑侵吞工程款...淡水裝潢公司員工中13刀慘死 老闆替未成年兒頂罪5萬交保

無視對國寶危害？ 藍委爆故宮工作人員在翠玉白菜一旁簽文件

「見人就砍！」雲南醫院驚傳砍人釀2死23傷 嫌犯持刀對峙畫面曝光

民眾黨團提案邀賴清德國情報告 回應立委提問

中央社／ 台北7日電

民眾黨立法院黨團今天在程序委員會提案，在新任行政院長施政方針報告前，邀總統當選人賴清德就職後到立法院國情報告，並回應立委提問。該提案在程委會通過，排入10日院會討論事項。

台灣民眾黨立法院黨團在程委會提案增列討論事項，提案指出，依憲法增修條文規定，立法院得聽取國情報告；另依立法院職權行使法規定，立法院得於每年集會時，聽取總統國情報告。

民眾黨團表示，總統赴立法院進行國情報告，得樹立良好的憲政精神，體現權力分立及制衡原則。準總統賴清德在大選前曾多次公開拋出願推動憲政改革及司法改革，民眾也想了解新政府對能源配置、推動淨零轉型路徑。

民眾黨團指出，另外民眾也關注勞保、健保改革方案，確保國家主權與安全等重要議題。因此建請立法院作成決議，在新任行政院長施政方針報告前，邀賴清德到立法院就國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委提問。

民眾黨團提案經程委會通過，排入10日立法院會的討論事項。

台灣民眾黨 國情報告 立法院

延伸閱讀

影／邀賴清德國情報告 林國成：民眾黨會以禮相待

影／花蓮人憤怒！徐榛蔚批柯建銘傷口灑鹽 喊話賴清德道歉

藍白立院程委會聯手 拚賴清德國情報告24日登場

脫口稱大地震是老天有眼引爭議 國民黨要柯建銘辭總召

相關新聞

無視對國寶危害？ 藍委爆故宮工作人員在翠玉白菜一旁簽文件

立法院教育文化委員會明日將邀請國立故宮博物院長蕭宗煌備詢，國民黨立委黃健豪接獲民眾爆料指出，國立故宮博物院去年將翠玉白菜...

徐巧芯揭台捷密約吃官司 李彥秀： 麥卡錫主義借屍還魂

國民黨立委徐巧芯日前質疑，台灣和捷克簽訂協助烏克蘭密約，外交部今早正式提告。國民黨立委李彥秀批評，此舉是麥卡錫主義（Mc...

傳蔡總統520前決定特赦陳水扁 陳其邁：尊重總統的職權

蔡英文總統520卸任倒數，有媒體報導蔡總統已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，將其有罪確定的弊案，全依總統職權給予免除其...

藍提案促解登陸禁團令 開放陸客循小三通到離島觀光

國民黨立法院黨團總召傅崐萁上月率16名藍委訪陸，爭取陸客來台旅遊觀光，陸方則回應重啟福建省居民赴馬祖觀光。國民黨團今天於...

立院修NCC組織法一團亂！藍營如意算盤能否實現 綠營老神在在

立法院司法及法制委員會、交通委員會5月1日聯席審查國民黨團、國民黨立委翁曉玲、洪孟楷等提出的4個版本「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文修正草案」。藍營有意趕在7月底前適用新法，可送走現任主委陳耀祥，並依政黨比例組成審查委員會或由政黨直接推薦委員人選、正副主委由NCC委員互選產生等。 藍營的如意算盤能否實現？其實要過好幾個關卡。有綠營人士說，在NCC委員同意權這一局，藍、白委想透過修NCC組織法釜底抽薪，短時間內難以達成，急的是藍、白委，綠委老神在在。而民眾黨主席柯文哲指示民眾黨立委不一定要「團進團出」，將成為立法院處理NCC委員同意權投票時的變數。...

蔡英文若特赦陳水扁 司改成績單只留下「貪汙免關」

外傳總統蔡英文有意在520卸任前，特赦前總統陳水扁，消息一出再度引發社會譁然，而目前府方對外的解釋是「希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧」，但回顧近年來總統特赦案，卻無一特赦與「健康」兩字扯得上邊，若蔡英文在僅剩的13天任期，仍決定與民意對著幹，那這8年蔡英文侈言的司法改革，所留下的最大政績就是「貪汙免關」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。