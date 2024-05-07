郝龍斌自豪「操守是柯文哲背書」 民眾黨反嗆施政怠惰

台北市前市長郝龍斌今天說，「我的操守是柯文哲背書的」，民眾黨發言人戴于文表示，當初的五大案就是郝龍斌主政時期怠忽職守，毫無作為產生的問題，台北市前市長柯文哲上任之後，率領市府團隊積極處理，耗費大量成本才幫郝龍斌「擦屁股」，難道郝龍斌忘了嗎？如果這樣的作為能稱為「有操守」，恐怕難以讓社會大眾信服。

郝龍斌上午接受廣播時專訪，提及大巨蛋、美河市、雙子星等案，都是在他市長任內，拿回鉅額賠償金或違約金，自己有信心查到最後，完全不會有問題，「我的操守是柯文哲背書的。」

戴于文透過文字回應，以台北大巨蛋為例，過去在前市長馬英九、郝龍斌執政時期，不只是權利金0元，更是罔顧市民安全，放任遠雄建設不按圖施工，時任財政局長李述德更被法院一審重判9年，以上種種竟然能當作毫無發生過，還以此誇口為「操守」背書。

戴于文指出，再以美和市案為例，柯市府成功追討33億餘元，而松菸、三創案也確實遭到監察院糾正。此外，時任國民黨台北市議員賴素如在雙子星案遭到判刑，柯市府主政後重新招商。

戴于文強調，民眾黨列舉五大案，希望能幫助郝龍斌，回想時任市長任內的施政怠惰，郝龍斌想公開檢討別人前，也要看看自己的作為，而且不只是五大案，包括台智光案的母約簽下25年的不合理條款，如今卻上專訪聲討柯文哲，這樣的作法令人難以苟同。