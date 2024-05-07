藍白聯手暫緩NCC人事案 洪孟楷：卓榮泰提才尊重新民意

立法院程序委員會今天處理周五院會報告事項議案，國民黨立法院黨團提案暫緩行政院函送NCC（國家通訊傳播委員會）委員提名名單的同意案。國民黨團書記長洪孟楷表示，行政院提出的名單備受爭議，要求先暫緩，應由新閣揆卓榮泰上任後提出，才尊重新民意。

國民黨團由立委葛如鈞代表提案暫緩「第82案、行政院函送國家通訊傳播委員會委員提名名單，翁柏宗為委員並為主任委員，陳炳宏為委員並為副主任委員，羅慧雯及詹懿廉均為委員，請同意案」。經表決，國民黨團挾人數優勢以9票贊成，民進黨8票反對，民眾黨立委林國成則棄權。

洪孟楷表示，NCC委員根據NCC組織法，由行政院長提名之，但現在是過渡期，行政院長陳建仁為看守內閣，本來就不應該做重大決策。況且，這一次提出的名單又非常具有爭議性，因此他們要求先暫緩，520新任閣揆卓榮泰上任後，再由卓榮泰提出相關的人事案，這也是尊重新民意。

洪孟楷說，即便卓榮泰提出一樣的名單，那也代表卓榮泰願意幫這個名單背書，也是責任政治的展現，到時候會再進行討論。當然行政院可能會解釋說，因為NCC組織法規定，到期前3個月要提出名單，但他們認為既然是過渡期，就應該要由新任總統賴清德，以及新任閣揆來負起人事任命的責任。

談及NCC提名爭議，洪孟楷質疑有媒體大亨介入的影子，他表示本來外傳的主委突然變成翁柏宗，到目前為止執政黨沒有講清楚。再者，其他提名委員過去也都有很多爭議，包括對媒體的偏頗，甚至言論偏頗等，不符合專業任命，等到卓榮泰上任之後，再由卓將名單送來立法院，他們才來做後續的檢視。

至於是否擔心時程延宕，洪孟楷說，如果名單很好的話，兩個禮拜就可以處理完。他舉例說明，只要周一中午前送進來，周二排程序委員會，周五院會就可以進入委員會，隔周交通委員會也就可以審查；審查完後，如果名單沒有問題就送出來，再隔一個周五的院會就可以通過。他強調，「時間不是問題，重點是名單的好壞，名單如果說是社會高度共識，在野黨也不可能有意見。」