影／花蓮人憤怒！徐榛蔚批柯建銘傷口灑鹽 喊話賴清德道歉
民進黨立院黨團總召柯建銘「花蓮地震是老天有眼」失言風波持續延燒，花蓮縣長徐榛蔚今天說，柯在災民傷口上灑鹽，花蓮人生氣了、憤怒了，民進黨主席賴清德是不是要為這句話道歉？
花蓮縣府獲花蓮巡守大隊捐贈百萬元善款，今天近中午舉辦捐贈儀式。徐榛蔚說，柯建銘在政治路上已經數十載，是政治、民代老兵，還能夠有如此大的失言，「花蓮人非常憤怒」；花蓮正在重建、修繕、努力度過最艱難的時刻，柯總召卻在所有災民及花蓮人傷口上灑鹽，這真的是何等心痛？世界在看花蓮、全國在協助花蓮，民進黨團竟然如此踐踏花蓮。
徐榛蔚表示，花蓮現在沒有安全回家的路，台灣竟然連一個環島高速路網預沒有、蘇花快還在評估，這不是欺負東台灣的人民嗎？為什麼一個國家兩個國度，為什麼花蓮人要這麼辛苦？
「花蓮人生氣了、憤怒了。」徐榛蔚向賴清德喊話，「是不是要為柯建銘的失言道歉，民進黨是不是要有人跟花蓮人道歉？」
藍營花蓮縣黨部及多位縣議員今天同聲批評柯建銘泯滅人性，民眾黨縣議員傅國淵也要求柯建銘道歉下台，民進黨花蓮縣黨團昨天已發聲明強調絕不同意柯建銘的說法，也全力支持中央地方齊心重建振興花蓮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言