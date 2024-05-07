影／花蓮人憤怒！徐榛蔚批柯建銘傷口灑鹽 喊話賴清德道歉

民進黨立院黨團總召柯建銘「花蓮地震是老天有眼」失言風波持續延燒，花蓮縣長徐榛蔚今天說，柯在災民傷口上灑鹽，花蓮人生氣了、憤怒了，民進黨主席賴清德是不是要為這句話道歉？

花蓮縣府獲花蓮巡守大隊捐贈百萬元善款，今天近中午舉辦捐贈儀式。徐榛蔚說，柯建銘在政治路上已經數十載，是政治、民代老兵，還能夠有如此大的失言，「花蓮人非常憤怒」；花蓮正在重建、修繕、努力度過最艱難的時刻，柯總召卻在所有災民及花蓮人傷口上灑鹽，這真的是何等心痛？世界在看花蓮、全國在協助花蓮，民進黨團竟然如此踐踏花蓮。

徐榛蔚表示，花蓮現在沒有安全回家的路，台灣竟然連一個環島高速路網預沒有、蘇花快還在評估，這不是欺負東台灣的人民嗎？為什麼一個國家兩個國度，為什麼花蓮人要這麼辛苦？

「花蓮人生氣了、憤怒了。」徐榛蔚向賴清德喊話，「是不是要為柯建銘的失言道歉，民進黨是不是要有人跟花蓮人道歉？」