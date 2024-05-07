【即時短評】後陳其邁時代延攬蘇系大將 「邁盟」動見觀瞻

高雄市長陳其邁曾自嘆命苦，「別人市長2任當8年，我只有6年可當」，也在藍綠議員面前承諾「市長一定做好做滿」。隨著高雄進入「後陳其邁時代」，民進黨中生代摩拳擦掌，但「南霸天接班人」至今不明，各派系維持「尊邁」基調，陳其邁延攬蘇系大將李懷仁出任高市副市長、鼓勵高市新聞局前局長董建宏北上入閣，「邁盟」勢力更動見觀瞻。

2018年「韓流」重挫如日中天的陳其邁，直到2020年高雄市長補選，陳其邁才如願上位，在前市長韓國瑜、陳菊等藍綠天王壓力下，陳其邁主政初期如履薄冰，高市府小內閣名單充滿派系妥協意味，高雄市前副市長史哲就充滿菊系色彩。

不過，陳其邁上任至今已累積南霸天聲望，政治地位不可同日而語。史哲轉任文化部長的副市長人選懸缺超過1年，黨內各派系角力，傳聞不下10名副市長可能人選，甚至一度爆發黑料搓掉特定人選，陳其邁逐一挺過外界高壓，每次均以「有人選會告訴大家」的公式化答案回應外界臆測。

高市副市長人選今天終於揭曉，數位部政次李懷仁再度南下高雄，未來可襄助數位發展、社群經營，有助爭取年輕人選票；準內政部長劉世芳則延攬高市新聞局前局長董建宏入閣出任內政部政次，陳其邁則鼓勵「勇於一戰」，擴充「邁盟」實力。

地方人士分析，現階段陳其邁不願背負跟韓國瑜一樣「落跑市長」惡名，愛惜羽毛的他不會吃碗內看碗外，但外界早已對他充滿「更上一層樓」的想像，與準總統賴清德的競合關係未來將成焦點。

陳其邁站穩腳步後，積極培養高市小內閣年輕團隊，青年局長張以理、經發局長廖泰翔、行國處長張硯卿及市府發言人周璟瑜都是團隊中的年輕幕僚，政壇充滿想像，地方議論「邁系人馬」可能參選下屆議員，雖然目前當事人均否認，未來仍值得觀察。