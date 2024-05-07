快訊

KID嗨喊「我有女鵝了」公開2胎性別 寶寶美麗小名也曝光

感謝阿信推爆！高雄烤饅頭店霸氣宣布「送飲料」 老闆：送到倒店那天

影／以軍宣布占領拉法關口！戰車壓境加薩第一視角曝光

【即時短評】後陳其邁時代延攬蘇系大將 「邁盟」動見觀瞻

聯合報／ 本報記者徐白櫻
高雄市長陳其邁（中）是綠營「南霸天」，下一步動見觀瞻。記者宋原彰／攝影
高雄市長陳其邁（中）是綠營「南霸天」，下一步動見觀瞻。記者宋原彰／攝影

高雄市長陳其邁曾自嘆命苦，「別人市長2任當8年，我只有6年可當」，也在藍綠議員面前承諾「市長一定做好做滿」。隨著高雄進入「後陳其邁時代」，民進黨中生代摩拳擦掌，但「南霸天接班人」至今不明，各派系維持「尊邁」基調，陳其邁延攬蘇系大將李懷仁出任高市副市長、鼓勵高市新聞局前局長董建宏北上入閣，「邁盟」勢力更動見觀瞻。

2018年「韓流」重挫如日中天的陳其邁，直到2020年高雄市長補選，陳其邁才如願上位，在前市長韓國瑜、陳菊等藍綠天王壓力下，陳其邁主政初期如履薄冰，高市府小內閣名單充滿派系妥協意味，高雄市前副市長史哲就充滿菊系色彩。

不過，陳其邁上任至今已累積南霸天聲望，政治地位不可同日而語。史哲轉任文化部長的副市長人選懸缺超過1年，黨內各派系角力，傳聞不下10名副市長可能人選，甚至一度爆發黑料搓掉特定人選，陳其邁逐一挺過外界高壓，每次均以「有人選會告訴大家」的公式化答案回應外界臆測。

高市副市長人選今天終於揭曉，數位部政次李懷仁再度南下高雄，未來可襄助數位發展、社群經營，有助爭取年輕人選票；準內政部長劉世芳則延攬高市新聞局前局長董建宏入閣出任內政部政次，陳其邁則鼓勵「勇於一戰」，擴充「邁盟」實力。

地方人士分析，現階段陳其邁不願背負跟韓國瑜一樣「落跑市長」惡名，愛惜羽毛的他不會吃碗內看碗外，但外界早已對他充滿「更上一層樓」的想像，與準總統賴清德的競合關係未來將成焦點。

陳其邁站穩腳步後，積極培養高市小內閣年輕團隊，青年局長張以理、經發局長廖泰翔、行國處長張硯卿及市府發言人周璟瑜都是團隊中的年輕幕僚，政壇充滿想像，地方議論「邁系人馬」可能參選下屆議員，雖然目前當事人均否認，未來仍值得觀察。

陳其邁

延伸閱讀

接替「小英男孩」花敬群 準內政部政次董建宏：陳其邁鼓勵勇於一試

蘇系大將李懷仁出任高雄副市長 藍議員：陳其邁為更上層樓打基礎

懸缺一年多 陳其邁證實延攬數發部政次李懷仁當高雄副市長

數發部政次李懷仁傳將出任高雄副市長 高市府未予證實

相關新聞

【即時短評】後陳其邁時代延攬蘇系大將 「邁盟」動見觀瞻

高雄市長陳其邁曾自嘆命苦，「別人市長2任當8年，我只有6年可當」，也在藍綠議員面前承諾「市長一定做好做滿」。隨著高雄進入...

【重磅快評】特赦陳水扁的最大障礙，就在扁自己身上

520蔡英文、賴清德政權交接之際，傳出民進黨高層研議特赦陳水扁。扁家貪腐案延宕多年，陳水扁早已「趴趴走」，不見其「刑事犯...

【重磅快評】衝突、妥協、特赦 阿扁仍是蔡英文心魔

蔡英文總統任期剩下不到2周任期，此刻卻傳出蔡英文決定520卸任前特赦前總統陳水扁。不論大赦或特赦，都牽涉阿扁認罪與否，仍...

【即時短評】特赦陳水扁？ 蔡總統恐為執政畫下醜陋句點

外傳蔡英文總統即將於520前特赦前總統陳水扁，此舉無疑是為即將上任的賴總統解套。然而，蔡總統若真的為賴清德拆彈，不只是仗...

【即時短評】賴清德政府「核去核從」從童子賢看風向？

準總統賴清德520即將就任，能源政策是否「蔡規賴隨」，備受關切。跟行政院長一職擦身而過的和碩董事長童子賢，近來多次提及自...

【重磅快評】老柯沒羊群味道 賴清德如何救冷血形象？

民進黨立院黨團總召柯建銘今在立院口出狂言，指4月3日國民黨團要硬幹法案時，「老天有眼發生大地震，要救台灣的民主」。此話一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。