快訊

KID嗨喊「我有女鵝了」公開2胎性別 寶寶美麗小名也曝光

感謝阿信推爆！高雄烤饅頭店霸氣宣布「送飲料」 老闆：送到倒店那天

影／以軍宣布占領拉法關口！戰車壓境加薩第一視角曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍白立院程委會聯手 拚賴清德國情報告24日登場

聯合報／ 記者唐筱恬王千豪黃婉婷／台北即時報導
準總統賴清德願赴立法院國情報告，立法院長韓國瑜左手邊的位子，就是保留給總統國情報告時的座位。(本報資料照片)
準總統賴清德願赴立法院國情報告，立法院長韓國瑜左手邊的位子，就是保留給總統國情報告時的座位。(本報資料照片)

新任總統賴清德即將在520就任，國民黨民眾黨今天聯手在立法院程序委員會提案，依「立法院職權行使法」第15條規定，邀請賴清德總統至立法院，就職權相關國家大政方針進行國情報告，朝野再度上演表決大戰。藍白在人數優勢下表決過關，提案列為立法院本周五院會討論事項第一案，預料周五將有一番朝野攻防。

據了解，國民黨今天進行沙盤推演，在立法院程序委員會闖關邀請賴清德立院國情報告一案後，立法院院會5月10日將進行處理，屆時民進黨很可能要求協商，立法院長韓國瑜也將在下周召開協商，朝野若有共識，最快賴清德可於就職後的第一次周五院會，也就是5月24赴立法院報告；但若民進黨不同意，時程就會再往後。

國民黨團書記長洪孟楷表示，國民黨、民眾黨都要求總統要先來國情報告，再行政院長來做質詢，所以如果總統沒有國情報告的話，只是拖到行政院長的時間。他們也同步要求立法院長韓國瑜召開協商討論延會時間，呼籲「民進黨不要擋這個案子、不要拉下來協商一個月」，國民黨沒堅持國情報告形式，希望綠營好好討論。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重國民黨團提案權，但此案是司馬昭之心路人皆知，想劍指新政府、要修理賴清德，她表示，要提案也應符合憲法及法律規定，即國情報告沒有即問即答，而國民黨趕在17日於院會表決通過其國會改革方案，若通過，國情報告是否就要以即問即答方式進行，顯然是國民黨的意圖與陽謀。

根據國民黨提案內容指出，鑑於美國、法國總統至國會進行國情咨文制度為民主國家之典範，我國「憲法」增修條文及「立法院職權行使法」訂有總統赴立法院國情報告相關規定，惟修憲以來未曾落實。總統依「憲法」為國家元首、三軍統帥，任命行政院長等重大人事權組成內閣團隊，實質主導國防外交事務及國家大政方針，基於責任政治原理，總統至立法院進行國情報告，俾使立法院及全國人民知悉總統治國理念及施政方向，對於捍衛民主憲政以及公眾溝通兼具正面意義。

提案指出，面對國內能源政策困境、淨零排放挑戰產業轉型、兩岸關係之發展、電價導致物價齊漲波及民生經濟、財政收支劃分之調整、健保財務穩定保障民眾就醫等，均攸關國計民生之國家安全事項，與總統職權相關，如今總統及國會新民意產生，政治生態變化，應新民意託付，此刻立法院亟需落實相關法制，建立優良之憲政慣例。

國情報告 國民黨 民眾黨 立法院 賴清德

延伸閱讀

脫口稱大地震是老天有眼引爭議 國民黨要柯建銘辭總召

國民黨送提案 邀請賴清德520後赴立法院國情報告

童子賢再倡議核電 藍委盼民進黨勿死抱反核神主牌

傳蔡英文擬特赦陳水扁 媒體人：要剉的是賴清德與民進黨吧

相關新聞

郝龍斌自豪「操守是柯文哲背書」 民眾黨反嗆施政怠惰

台北市前市長郝龍斌今天說，「我的操守是柯文哲背書的」，民眾黨發言人戴于文表示，當初的五大案就是郝龍斌主政時期怠忽職守，毫...

蘇系大將李懷仁出任高雄副市長 藍議員：陳其邁為更上層樓打基礎

高雄市副市長懸缺16個月，高雄市長陳其邁今早證實，將延攬數發部次長李懷仁出任高市副市長，表示李對高雄推動智慧城市會有很大...

興達電廠違法排廢水？台電：有開罰廠商、排放符合標準

民眾黨團今（7）日召開記者會，爆料台電興達電廠花7億元委外處理廢水，驗收不合格，但台電未解約，還同意降低違約金，並要求高...

林淑芬下戰帖辯三重果菜搬遷 黃國昌嗆：莫名其妙

三重果菜批發市場遷一事，民進黨立委林淑芬要求民眾黨立委黃國昌公開辯論。黃國昌今天受訪時表示，立委問政本於事實，應該是很基...

【即時短評】後陳其邁時代延攬蘇系大將 「邁盟」動見觀瞻

高雄市長陳其邁曾自嘆命苦，「別人市長2任當8年，我只有6年可當」，也在藍綠議員面前承諾「市長一定做好做滿」。隨著高雄進入...

內閣公布獨漏故宮院長 蕭宗煌：避開政治其實不是壞事

內閣成員陸續公布，多數部會甚至連次長也已公布，唯獨故宮新任院長人選成謎。故宮院長蕭宗煌今天出席與北榮醫院合作的「今牌人生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。