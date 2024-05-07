藍白立院程委會聯手 拚賴清德國情報告24日登場

新任總統賴清德即將在520就任，國民黨、民眾黨今天聯手在立法院程序委員會提案，依「立法院職權行使法」第15條規定，邀請賴清德總統至立法院，就職權相關國家大政方針進行國情報告，朝野再度上演表決大戰。藍白在人數優勢下表決過關，提案列為立法院本周五院會討論事項第一案，預料周五將有一番朝野攻防。

據了解，國民黨今天進行沙盤推演，在立法院程序委員會闖關邀請賴清德立院國情報告一案後，立法院院會5月10日將進行處理，屆時民進黨很可能要求協商，立法院長韓國瑜也將在下周召開協商，朝野若有共識，最快賴清德可於就職後的第一次周五院會，也就是5月24赴立法院報告；但若民進黨不同意，時程就會再往後。

國民黨團書記長洪孟楷表示，國民黨、民眾黨都要求總統要先來國情報告，再行政院長來做質詢，所以如果總統沒有國情報告的話，只是拖到行政院長的時間。他們也同步要求立法院長韓國瑜召開協商討論延會時間，呼籲「民進黨不要擋這個案子、不要拉下來協商一個月」，國民黨沒堅持國情報告形式，希望綠營好好討論。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重國民黨團提案權，但此案是司馬昭之心路人皆知，想劍指新政府、要修理賴清德，她表示，要提案也應符合憲法及法律規定，即國情報告沒有即問即答，而國民黨趕在17日於院會表決通過其國會改革方案，若通過，國情報告是否就要以即問即答方式進行，顯然是國民黨的意圖與陽謀。

根據國民黨提案內容指出，鑑於美國、法國總統至國會進行國情咨文制度為民主國家之典範，我國「憲法」增修條文及「立法院職權行使法」訂有總統赴立法院國情報告相關規定，惟修憲以來未曾落實。總統依「憲法」為國家元首、三軍統帥，任命行政院長等重大人事權組成內閣團隊，實質主導國防外交事務及國家大政方針，基於責任政治原理，總統至立法院進行國情報告，俾使立法院及全國人民知悉總統治國理念及施政方向，對於捍衛民主憲政以及公眾溝通兼具正面意義。

提案指出，面對國內能源政策困境、淨零排放挑戰產業轉型、兩岸關係之發展、電價導致物價齊漲波及民生經濟、財政收支劃分之調整、健保財務穩定保障民眾就醫等，均攸關國計民生之國家安全事項，與總統職權相關，如今總統及國會新民意產生，政治生態變化，應新民意託付，此刻立法院亟需落實相關法制，建立優良之憲政慣例。