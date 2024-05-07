索羅門群島前外長當選總理 外交部：不排除合作機會

索羅門群島前外長馬內列當選總理，外交部今天表示，政府對與太平洋各國交流的立場，皆秉持民主、自由、人權及自由貿易等普世價值，持續在可能的面向繼續發展合作，恭喜索羅門完成選舉，台灣不排除任何合作機會。

外交部亞東太平洋司司長藍夏禮今天出席例行記者會，媒體詢問有關索羅門群島前外交官馬內列（Jeremiah Manele）當選總理，未來台灣如何與索羅門互動。

藍夏禮表示，政府對於與太平洋各國交流立場一樣，皆為秉持民主、自由、人權及自由貿易等等的普世價值，持續在可能的面向繼續發展合作，恭喜索羅門完成選舉，台灣不排除任何合作機會。

索羅門群島2019年與台灣斷交、與中國建交，馬內列時任外交部長。法新社和路透社報導，馬內列在50名國會議員的無記名投票中囊括31票，為這場選舉掀起高潮。

前任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2022年與中國簽訂安全協議後，此次選舉受到中國、美國、澳洲和整個南太平洋地區的密切關注，因為選舉結果可能對區域安全產生影響。