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北市魚果市場改建再爆弊案？藍議員批柯文哲與建商勾結

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
議員鍾小平（中）、楊植斗（右）與林杏兒（左）指控，柯市府任內決議減項發包，後續以追加預算方式，讓中華工程得標，痛批前市長柯文哲「官商勾結」。記者鍾維軒／攝影
議員鍾小平（中）、楊植斗（右）與林杏兒（左）指控，柯市府任內決議減項發包，後續以追加預算方式，讓中華工程得標，痛批前市長柯文哲「官商勾結」。記者鍾維軒／攝影

柯市府編140億做「第一果菜及魚類批發市場改建工程」，台北市議會今年1月再度通過49.93億追加預算，總預算189億9351萬6000元。議員鍾小平、楊植斗和林杏兒今指控，當初流標多次無廠商投標，在前市長柯文哲答應中華工程董事長沈慶京先減項發包只蓋5樓，事後以追加預算方式再興建6至8樓，讓中華工程以125億賠本價得標，成為柯任內第4個弊案。

北市產發局回應，整個魚果改建在柯前市府任內規劃、發包、執行，新市府上任後，考量批發市場做為重要的公用事業，具有穩定大台北魚類、蔬果供需以及保障市民權益的功能，必須持續推進相關工程，維持市場供需。對於議員提出的質疑，如同其他爭議案件的處理原則，配合調查，釐清事實，毋枉毋縱。

鍾小平表示，當初因為物料、人工成本大漲，魚果市場改建工程多次流標，最後中華工程以125億1717萬1000元億得標。但這個價格根本概不起來，也會賠錢，結果是柯文哲和沈慶京說好，事後可以給中華工程近200億總預算，所以減項發包先蓋5樓，6至8樓透過追加預算方式進行。

鍾小平說，當初市議會不想通過追加的49.93億，但柯文哲卻嗆說「要讓市場變爛尾樓」，議員基於地方發展與盡速完工，所以痛苦地同意這比預算。他還秀出公文，指出2019年10月14日前市長彭振聲開會通過以2階段方式追加預算、10月22日確定綁標中華工程，「確定和沈慶京官商勾結」，他預告明天、後天會分別至監察院、北檢告發柯文哲。

楊植斗提到，依市府SOP，若工程流標市府要檢討作法，看能否用較經濟的材料符合原標案的條件或減項發包。但所減少項目要「另籌預算再行發包」或「變更契約」，而柯文哲卻以後續擴充方式讓中華工程先拿到標案，再慢慢追加預算，不但違反SOP，也逼蔣萬安、市議會幫忙背書。

北市新工處建築工程科長顏俊明指出，魚果市場改建招標4次，前2次沒有廠商投標，過程中有召開檢討會議，流標後有向廠商聯繫了解不投標的原因，除了經費外、工期長達7年也是廠商卻步的原因，因此決定減項發包；第3次僅中華工程一家公司投標，未達法定家數而流標，由於前次已有廠商投標，第4次只需1家廠商投標就可進行後續程序，審議、評分後，由中華工程決標。

顏俊明表示，新工處檢討工期、預算，魚果市場屬於鋼構工程，當時編列1坪12.5萬，與市場行情有差距，經評估後，在想說要調整單價吸引廠商，還是減項發包來減少樓地板面積，才有2019年10月14日及22日的會議，最後決議減少樓地板面積，後續再以追加預算方式處理，並未違反政府採購法。

顏俊明說，當時有召開市府會議，10月14日、22日開會，這是市府重大工程，新工處街道任會積極推動，在個方討論下才有減少樓地板面積，納入後續追加預算方式作處理，其實依照政府採購法事可行的，若其他案件想這樣也要看規模，目前沒有規模這麼大的工程。

台北市第一果菜批發市場暨台北市漁產批發市場改建工程總預算總預算189億9351萬6000元。藍營議員指控，柯市府任內決議減項發包，後續以追加預算方式，讓中華工程得標，痛批前市長柯文哲「官商勾結」。記者鍾維軒／攝影
台北市第一果菜批發市場暨台北市漁產批發市場改建工程總預算總預算189億9351萬6000元。藍營議員指控，柯市府任內決議減項發包，後續以追加預算方式，讓中華工程得標，痛批前市長柯文哲「官商勾結」。記者鍾維軒／攝影
台北市第一果菜批發市場暨台北市漁產批發市場改建工程總預算總預算189億9351萬6000元。藍營議員指控，柯市府任內決議減項發包，後續以追加預算方式，讓中華工程得標，痛批前市長柯文哲「官商勾結」。記者鍾維軒／攝影
台北市第一果菜批發市場暨台北市漁產批發市場改建工程總預算總預算189億9351萬6000元。藍營議員指控，柯市府任內決議減項發包，後續以追加預算方式，讓中華工程得標，痛批前市長柯文哲「官商勾結」。記者鍾維軒／攝影

柯文哲 沈慶京 鍾小平

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