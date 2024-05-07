北市魚果市場改建再爆弊案？藍議員批柯文哲與建商勾結

柯市府編140億做「第一果菜及魚類批發市場改建工程」，台北市議會今年1月再度通過49.93億追加預算，總預算189億9351萬6000元。議員鍾小平、楊植斗和林杏兒今指控，當初流標多次無廠商投標，在前市長柯文哲答應中華工程董事長沈慶京先減項發包只蓋5樓，事後以追加預算方式再興建6至8樓，讓中華工程以125億賠本價得標，成為柯任內第4個弊案。

北市產發局回應，整個魚果改建在柯前市府任內規劃、發包、執行，新市府上任後，考量批發市場做為重要的公用事業，具有穩定大台北魚類、蔬果供需以及保障市民權益的功能，必須持續推進相關工程，維持市場供需。對於議員提出的質疑，如同其他爭議案件的處理原則，配合調查，釐清事實，毋枉毋縱。

鍾小平表示，當初因為物料、人工成本大漲，魚果市場改建工程多次流標，最後中華工程以125億1717萬1000元億得標。但這個價格根本概不起來，也會賠錢，結果是柯文哲和沈慶京說好，事後可以給中華工程近200億總預算，所以減項發包先蓋5樓，6至8樓透過追加預算方式進行。

鍾小平說，當初市議會不想通過追加的49.93億，但柯文哲卻嗆說「要讓市場變爛尾樓」，議員基於地方發展與盡速完工，所以痛苦地同意這比預算。他還秀出公文，指出2019年10月14日前市長彭振聲開會通過以2階段方式追加預算、10月22日確定綁標中華工程，「確定和沈慶京官商勾結」，他預告明天、後天會分別至監察院、北檢告發柯文哲。

楊植斗提到，依市府SOP，若工程流標市府要檢討作法，看能否用較經濟的材料符合原標案的條件或減項發包。但所減少項目要「另籌預算再行發包」或「變更契約」，而柯文哲卻以後續擴充方式讓中華工程先拿到標案，再慢慢追加預算，不但違反SOP，也逼蔣萬安、市議會幫忙背書。

北市新工處建築工程科長顏俊明指出，魚果市場改建招標4次，前2次沒有廠商投標，過程中有召開檢討會議，流標後有向廠商聯繫了解不投標的原因，除了經費外、工期長達7年也是廠商卻步的原因，因此決定減項發包；第3次僅中華工程一家公司投標，未達法定家數而流標，由於前次已有廠商投標，第4次只需1家廠商投標就可進行後續程序，審議、評分後，由中華工程決標。

顏俊明表示，新工處檢討工期、預算，魚果市場屬於鋼構工程，當時編列1坪12.5萬，與市場行情有差距，經評估後，在想說要調整單價吸引廠商，還是減項發包來減少樓地板面積，才有2019年10月14日及22日的會議，最後決議減少樓地板面積，後續再以追加預算方式處理，並未違反政府採購法。