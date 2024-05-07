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興達電廠偷排廢水 民眾黨團：台電高層包庇3年不解約

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今天舉行「興達發電廠偷排廢水，台電高層竟遮掩三年」記者會。記者邱德祥／攝影
民眾黨立法院黨團今天舉行「興達發電廠偷排廢水，台電高層竟遮掩三年」記者會。記者邱德祥／攝影

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，台電興達發電廠花7億元找外包廠商處理廢水，鴻超公司卻一直無法驗收合格，然而台電持續包庇，不僅沒有依法解約，甚至還同意降低違約金，簡直是把納稅人當盤子，民眾黨團要求環境部等主管機關徹查，包括興達電廠是否涉及刑責責任。

民眾黨立法院黨團上午舉行「興達發電廠偷排廢水，台電高層竟遮掩三年」記者會，黃國昌指出，根據高雄市政府環保局公開資料，興達電廠早在2019年10月7日，就因為廢水檢測「硼超標」被開罰486萬元，興達電廠於是透過限制性招標，委託「鴻超環保能源股份有限公司」處理電廠廢汙水，價格高達7億多元。

然而，黃國昌說，鴻超從測試開始就不合格，內部驗收資料顯示，多次驗收鴻超都無法達標，台電以限制性招標花費7億多元，請來毫無處理廢水實績經驗的鴻超公司處理廢水，驗收屢屢不合格，台電不但未要求解約或改善，結果還一路護航鴻超，甚至還到工程會喬違約金，從4000萬元喬成700萬元，最後一毛不用給。

黃國昌質疑，鴻超沒有處理廢水的實績，當初到底是如何取得標案，而且根據內部會議紀錄，興達電廠曾經研議解約，最後為何不了了之，到底是誰決定不解約、陷台電基層員工於不義，而鴻超公司卻無法處理廢水，這些廢水流向何方，難道是都蒸發了嗎？

民眾黨立委陳昭姿指出，根據興達電廠的「FGD廢水處理討論會議」，鴻超公司自2021年9月15日開始執行FGD廢水處理工作，然而直到2022年的3月24日，日處理水量只有13天符合合約規範，連內部都建議應該解約，結果台電卻一路護航，甚至違約金一毛不用給。

陳昭姿還說，興達發電廠的備案是把廢水暫時儲放在5萬噸雨水槽緩衝，但是雨水儲存槽設計並非用來儲存廢水，連台電員工也擔心桶槽不耐腐蝕而破損，可能會破壞台電設備資產，然而灰塘並非台電申請登記的FGD廢水放流口，依照「水汙染防治措施及檢測申報管理辦法」第68條規定，未經主管機關同意，不得排放廢水。

黃國昌表示，民眾黨團要求台電站出來說清楚講明白，到底有沒有把納稅人的錢當錢看，民眾黨團更將相關資料交由環境部直接告發，要求中央環境部與高雄市政府盡速啟動聯合稽查，不該一邊違法發電、一邊護航廠商，「7億元送給廠商、把責任推基層」，最後把汙染留給人民。

台電 民眾黨 黃國昌

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