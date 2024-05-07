脫口稱大地震是老天有眼引爭議 國民黨要柯建銘辭總召

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天脫口說出花蓮大地震是老天有眼，引發爭議，柯建銘也隨即開記者會致歉。國民黨立法院黨團對此甚為不滿，今開記者會要求柯建銘應卸下總召一職，同時也要準總統賴清德針對此事出來面對，作出說明。

柯建銘昨天在立法院司法及法制委員會程序發言時脫口說出，「好在4月3日老天有眼發生大地震，使國民黨要硬幹的國會改革審查停下，是老天要救台灣的民主。」此話引發爭議，藍營對此相當憤怒。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘指出，政治人物是要有悲天憫人的心，全國都在為花蓮祈福、捐獻、付出，但柯建銘昨天竟說4月3日花蓮大地震是老天有眼，是老天要救台灣民主，如此幸災樂禍的發言，簡直是在傷口上撒鹽。柯建銘如此冷血無情，是否還適任？應該辭去民進黨團總召職務，以示歉意。

國民黨立委鄭正鈐表示，柯建銘一番言論激怒國人，當初日本也有內閣大臣說過「311大地震幸好發生在東北」，立刻引起各界撻伐，該名大臣馬上道歉，隔天遞出辭職信，前首相安倍晉三也立即接受辭職，安倍晉三還為此事而道歉。柯建銘說出這種話，應該立刻辭去總召，與此同時，提名他擔任不分區立委的民進黨主席賴清德也應該為此道歉。

國民黨立委許宇甄說，他想請問賴清德是否認同柯建銘發言？其次是賴清德是否要面對，還是要違背六成民意、背棄承諾，只當民進總統？最後是賴清德曾說，台灣要走向溝通協商政治，柯建銘顯然已無法受國民黨信任，賴要怎麼處理？

國民黨立委羅智強也想請問賴清德，難道花蓮地震18人往生是老天有眼？受傷災民破千是老天有眼？災損破百億是老天有眼？人民苦不堪言是老天有眼？

羅智強表示，賴清德應該睜開眼睛，看一下民進黨團總召柯建銘說出什麼話，政客冷血發言，便應下台負責。他們在花蓮地震出錢、出力，綠營側翼、名嘴、網軍卻一直吃冷血饅頭，抹黑花蓮捐款，自己直到現在都無法理解這些人在想什麼。