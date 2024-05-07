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林淑芬下戰帖辯三重果菜搬遷 黃國昌嗆：莫名其妙

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委林淑芬上午在立法院議場門口受訪時指出，只要不將三重果菜市場改遷至蘆洲，她就支持蘆洲南北側專案，並要求內政部立即審查通過，質問民眾黨立委黃國昌對於三重果菜批發市場改遷到蘆洲是支持還是反對。記者余承翰／攝影
民進黨立委林淑芬上午在立法院議場門口受訪時指出，只要不將三重果菜市場改遷至蘆洲，她就支持蘆洲南北側專案，並要求內政部立即審查通過，質問民眾黨立委黃國昌對於三重果菜批發市場改遷到蘆洲是支持還是反對。記者余承翰／攝影

三重果菜批發市場遷一事，民進黨立委林淑芬要求民眾黨立委黃國昌公開辯論。黃國昌今天受訪時表示，立委問政本於事實，應該是很基礎的事，「我只有四個字送給她，莫名其妙」，自己完全沒有跟財團接觸，難道可以這樣含血噴人，甚至連低俗的話都講得出來，「對不起，恕我無法同意。」

林淑芬上午在立法院舉行記者會，提及黃國昌在網路上說很多似是而非的話，對於三重果菜批發市場遷到蘆洲的看法，黃國昌到底是支持還是反對，請黃正面回答、不要迂迴閃躲，況且黃國昌喜歡找人家來就公共政策進行辯論，「我今天也單挑你黃國昌、我下戰帖找你辯論。」

黃國昌受訪時回應，對於林淑芬的發言，自己感到非常遺憾，「我什麼時候提到三重果菜市場遷移的事情」，立委問政本於事實，應該是最基礎的事，前幾天他到新北市蘆洲發送康乃馨，面對民進黨立委蘇巧慧的指教，「其實我最直接的回應方式，就是沒有在神明面前騙神明，但我沒有選擇這樣回應」，因為自己不喜歡噴政治口水。

黃國昌指出，希望大家共同關心新北市政，就像蘆洲南北側都市計畫變更案，這是蘆洲脫胎換骨的關鍵，也是很多民眾的共同心聲，他曾經參加行動座談治理會，不僅是新北市長侯友宜這樣講，市民也都發出這樣的聲音，侯友宜還當面跟內政部長林右昌提到，希望內政部不要再卡關，怎麼沒有聽到林淑芬站出來大肆批評。

黃國昌說，如果林淑芬反對蘆洲南北側都市計畫變更，那就請她就出來大聲講，所有新北市民也才可以恍然大悟，此案為何在中央政府卡關這麼久，林淑芬身為立法委員，問政不用本於事實，「扣我偏聽對圖利有利的聲音、圖利財團，我只有四個字，莫名其妙。」

黃國昌說明，自己曾經參加基層里長的行動治理座談會，當天出席的人員只有新北市政府的官員跟基層里長，他沒有看到半個財團代表，請林淑芬講清楚財團是誰，黃國昌什麼時候跟這些財團有接觸，難道可以這樣含血噴人，如果真的要講偏聽財團，最有名的例子是當初三立集團。

黃國昌指出，三立集團董事長張榮華要買埔心牧場，桃園市前市長鄭文燦幫他出頭，4個月就通過內政部的都市計畫變更審議，唯一地主就是張榮華的私家公司的蘇麗投資，這個才叫做圖利財團，「你們自家人在圖利綠媒財團，怎麼沒聽妳站出來講一句。」

黃國昌批評，攸關蘆洲脫胎轉骨的都市計畫變更，基層民眾希望要有好的新發展，侯友宜已經不只講過一次，林淑芬竟然說侯友宜放屁也是香的，這麼低俗的話都講得出來，自己真的沒有辦法理解，「一個立委問政，可以不用本於事實、亂扣人家帽子，對不起，恕我無法同意。」

林淑芬 黃國昌

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