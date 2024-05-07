林淑芬下戰帖辯三重果菜搬遷 黃國昌嗆：莫名其妙

三重果菜批發市場遷一事，民進黨立委林淑芬要求民眾黨立委黃國昌公開辯論。黃國昌今天受訪時表示，立委問政本於事實，應該是很基礎的事，「我只有四個字送給她，莫名其妙」，自己完全沒有跟財團接觸，難道可以這樣含血噴人，甚至連低俗的話都講得出來，「對不起，恕我無法同意。」

林淑芬上午在立法院舉行記者會，提及黃國昌在網路上說很多似是而非的話，對於三重果菜批發市場遷到蘆洲的看法，黃國昌到底是支持還是反對，請黃正面回答、不要迂迴閃躲，況且黃國昌喜歡找人家來就公共政策進行辯論，「我今天也單挑你黃國昌、我下戰帖找你辯論。」

黃國昌受訪時回應，對於林淑芬的發言，自己感到非常遺憾，「我什麼時候提到三重果菜市場遷移的事情」，立委問政本於事實，應該是最基礎的事，前幾天他到新北市蘆洲發送康乃馨，面對民進黨立委蘇巧慧的指教，「其實我最直接的回應方式，就是沒有在神明面前騙神明，但我沒有選擇這樣回應」，因為自己不喜歡噴政治口水。

黃國昌指出，希望大家共同關心新北市政，就像蘆洲南北側都市計畫變更案，這是蘆洲脫胎換骨的關鍵，也是很多民眾的共同心聲，他曾經參加行動座談治理會，不僅是新北市長侯友宜這樣講，市民也都發出這樣的聲音，侯友宜還當面跟內政部長林右昌提到，希望內政部不要再卡關，怎麼沒有聽到林淑芬站出來大肆批評。

黃國昌說，如果林淑芬反對蘆洲南北側都市計畫變更，那就請她就出來大聲講，所有新北市民也才可以恍然大悟，此案為何在中央政府卡關這麼久，林淑芬身為立法委員，問政不用本於事實，「扣我偏聽對圖利有利的聲音、圖利財團，我只有四個字，莫名其妙。」

黃國昌說明，自己曾經參加基層里長的行動治理座談會，當天出席的人員只有新北市政府的官員跟基層里長，他沒有看到半個財團代表，請林淑芬講清楚財團是誰，黃國昌什麼時候跟這些財團有接觸，難道可以這樣含血噴人，如果真的要講偏聽財團，最有名的例子是當初三立集團。

黃國昌指出，三立集團董事長張榮華要買埔心牧場，桃園市前市長鄭文燦幫他出頭，4個月就通過內政部的都市計畫變更審議，唯一地主就是張榮華的私家公司的蘇麗投資，這個才叫做圖利財團，「你們自家人在圖利綠媒財團，怎麼沒聽妳站出來講一句。」

黃國昌批評，攸關蘆洲脫胎轉骨的都市計畫變更，基層民眾希望要有好的新發展，侯友宜已經不只講過一次，林淑芬竟然說侯友宜放屁也是香的，這麼低俗的話都講得出來，自己真的沒有辦法理解，「一個立委問政，可以不用本於事實、亂扣人家帽子，對不起，恕我無法同意。」