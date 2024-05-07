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接替「小英男孩」花敬群 準內政部政次董建宏：陳其邁鼓勵勇於一試

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
準內政部政次董建宏。圖／聯合報系資料照片
準內政部政次董建宏。圖／聯合報系資料照片

內政部政次董建宏曾任高雄市長陳其邁的新聞局長，兩人是雄中學長、學弟關係，這次獲準內政部長劉世芳徵詢北上入閣，更獲得陳其邁的鼓勵說，「人家既給機會，就勇於一試」。由於被政壇視為「小英男孩」的現任內政部政務次長花敬群未留任，人事布局受關注。

國民黨高雄市議員陳美雅表示，陳其邁是民進黨南部共主，但與在地派系刻意保持距離，2年後卸任若未轉進中央，最後什麼都不是，因此布局親近人士為下一站鋪路，是勢在必行。

國民黨高雄市議員白喬茵說，董建宏是都市計畫博士，專業上一定無話可說，但台灣近年的都市計劃跟國土規劃問題都不是專業度不足，而是無法扛住財團跟政黨的壓力；希望未來董政次在財團跟黨的壓力下，可以不畏強權，做出對國家整體最好的規劃，兼顧土地正義跟居住正義。

劉世芳延攬出任內政部政次，銜命推動國土規劃及社會住宅興建等相關工作，董建宏表示，獲甄詢後，陳其邁也鼓勵他，「人家既給機會，就勇於一試」，過去蔡英文總統與花敬群在社宅政策完成很多制度化的設計與成果，他會在此基礎上努力實現準總統賴清德的政見，落實台灣居住正義。

董建宏畢業於台大農業推廣學系鄉村社會學組，美國紐約市哥倫比亞大學都市計畫博士，學術研究專長為全球化、規劃理論與歷史、私有化與BOT、規劃專業倫理等。陳其邁當選高雄市長時延攬出任新聞局長。董曾說，他是高雄子弟，陳其邁又是雄中學長，樂意為高雄市政打拚。

內政部 陳其邁

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