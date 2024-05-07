桃園停電頻繁因建案多？凌濤：別再掩飾系統性缺電

桃園半個月停電20次引發民怨，國民黨桃園市議員凌濤今批評「能源政策失能，累死台電基層」，台電高層稱桃園停電頻繁是因建案多，但其他縣市不多嗎？呼籲經濟部及台電高層，不要再掩飾系統性缺電問題。

凌濤表示，半個月以來，桃園竟然已發生20起停電事故，每一次停電都要仰賴基層台電同仁積極搶修，才能恢復供電，這已經讓台電基層個個疲於奔命，台電高層卻拿基層的努力當作政治攻防籌碼。

凌濤表示，台電嘴硬稱「配電事故和電源不足是兩件事」，最新說法又稱桃園停電頻繁是因建案多，但新竹或雙北建案不多嗎？別的縣市沒有重大公共工程嗎？每一個縣市都有的狀況，為何停電獨獨集中桃園？複雜化個案解釋，就是不檢討系統性危機。

2022年夏季用電高峰，備轉容量率一度剩下4%，當時台電曾用降低電壓的方式供電，有學者就指出，台電可能因為電力吃緊，允許降壓、降頻供電，結果容易導致設備故障，進而停電；歸根究底，不正是因為整體能源政策失能致使供電不足，才讓電網脆弱、相關配電設配損耗？而桃園就是國家能源政策失能下，首當其衝的最大受害者。

凌濤說，經濟部與台電高層不承認能源政策失能，只會繼續累死台電基層，「台電高層應該閉上嘴，不要再拿基層辛勞當政治籌碼，不然只會令第一線同仁心寒。」