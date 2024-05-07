興達電廠違法排廢水？台電：有開罰廠商、排放符合標準

民眾黨團今（7）日召開記者會，爆料台電興達電廠花7億元委外處理廢水，驗收不合格，但台電未解約，還同意降低違約金，並要求高雄市府環保局徹查廢水排放情形。台電回應表示，得標廠商是處理量能未達合約標準，因此台電對其開罰，罰款會降低是因為工程會調解後降低罰款。

台電強調，興達電廠排出的廢水，均符合排放水質標準。台電說明，得標廠商在處理排煙脫硫設備（FGD）廢水「量」無法達成契約規範，「質」方面則符合排放標準，目前興達電廠利用廠內既有設施，與得標廠商建置的廢水處理廠，排放廢水皆符合標準，且廢水排放前有連續自動監測，定期委託環境部認證的檢測公司在排放口進行水質檢測，並向高雄市環保局申報，同時台電也極力要求得標廠商儘速改善設備，以達成契約規範要求。

興達電廠的廢水排放，原本都是興達電廠自己處理，但後來放流水標準加嚴，台電評估與其增加廠內設備，不如委外處理比較省錢，因此109年2月針對「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」進行招標，當時投標廠商有3家，此3家都沒有實績，經有外聘委員的評審會評選後，以最有利標得標。

沒想到廠商無法達成處理量能上的要求，因此台電只好花錢自己改建設備及購買處理廢水的化學藥劑，幫得標廠商分擔處理廢水量能，以確保興達電廠排放的廢水能符合排放水標準。

台電同時表示，與得標廠商的合約至115年年底截止，得標金額7億元，但扣掉第一階段及第二階段對廠商開罰的2570萬元，目前台電總計才支付得標廠商7千萬元，如果沒有按規定履約，台電不會支付價款。