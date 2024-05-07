國民黨送提案 邀請賴清德520後赴立法院國情報告

準總統賴清德將於5月20日正式上任。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天指出，今將在程序委員會送出提案，邀請準總統賴清德於5月20日赴立法院做國情報告，如何詢答皆可討論，盼民進黨團不要杯葛。另外，國民黨團上周五也已發函給立法院長韓國瑜，希望可以延會，使新內閣接受監督。

洪孟楷說，國民黨團今天會正式送出邀請，盼賴清德於就職後至立法院做國情報告。新上任的總統面臨許多挑戰，包括內政、外交、國防。無論是國內能源、兩岸關係發展、民生經濟、健保財務穩定皆攸關民生經濟，也與總統權責息息相關。

洪孟楷表示，今天將在程序委員會提案，要求賴清德在5月20日就職後赴立法院做國情報告，如果成行，將是中華民國首次踏上立法院做國情報告。希望周五就能討論，也籲民進黨團別背叛該案，希望民進黨從善如流，共同促成，創下國家憲政慣例首例。本周五通過該項討論事項後，隨即便會請立法長韓國瑜召開黨團協商，過去沒說清楚的問題，可由各黨團來詢問。

洪孟楷提到，詢問方式過去討論許多，有統問統達、即問即答，只要請賴清德來國情報告，他們願釋出最大善意，針對詢答方式都可以討論，希望民進黨團別惡意杯葛，因為這樣會多拖一個月，得等到六月才能表決，新內閣總質詢將受到耽擱。

洪孟楷指出，如果通過之後，韓國瑜才能召開朝野協商，他們都願意釋出最大善意，希望賴清德能與國人好好講清楚各項問題，黨團可推派代表來交流。而且，這也才是能讓賴清德清楚說明施政方針的方式。

洪孟楷表示，目前法定會期是到5月31日，不過後面還有許多事要處理，像是內閣改組，新任行政院長卓榮泰上任，需要施政報告及備質詢，所以他們上周五已發函韓國瑜，請求韓國瑜召開朝野協商，討論延會事宜，這是政黨輪替時會有的慣例。民代為民意把關是天職，希望行政部門配合，民進黨團別杯葛，讓國人看見新國會表現。