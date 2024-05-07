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蘇系大將李懷仁出任高雄副市長 藍議員：陳其邁為更上層樓打基礎

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
數發部政次李懷仁將出任高市副市長。本報資料照
數發部政次李懷仁將出任高市副市長。本報資料照

高雄市副市長懸缺16個月，高雄市長陳其邁今早證實，將延攬數發部次長李懷仁出任高市副市長，表示李對高雄推動智慧城市會有很大幫助。不過，國民黨高雄市議員白喬茵說，這些年民眾對高雄「智慧改變」的感受有限，李懷仁若能把數位專長拿來「做事」、而不是「圍事」，便是一張好牌；2026年即將卸任的陳其邁也想留下好看的政績，為「將來」更上一層樓打基礎。

高雄市前副市長史哲去年初出任文化部長，懸缺至今，陳其邁多次被問到補位人選，始終未給答案，如今「虛位以待」的人選揭露，是行政院前院長蘇貞昌倚重的政治幕僚李懷仁。陳其邁說，李懷仁是民進黨年輕幕僚世代，任數發部次長前曾出任一卡通董事長，李在數位支付、創意行銷獲消費者好評。他擔任行政院副院長時，李是辦公室主任，對於口罩國家隊、口罩實名制、科技防疫等重大政策扮演關鍵角色。

國民黨高雄市議員邱于軒酸說，希望民進黨立委王世堅口中嬉皮笑臉的李懷仁，能真正發揮長才，為高雄打拚。白喬茵說，陳其邁2018年政見一直圍繞5G AIOT、產業轉型、工業4.0等主軸，但民眾感受有限，李是蘇貞昌、陳其邁倚重的幕僚，對於高雄爭取數位建設應該幫助不小，但她也不忘提醒，李懷仁進議會備詢「記得不要打瞌睡」。

民進黨議員邱俊憲說，李懷仁有數位治理專長，加上曾任中央部會官員，相信未來可協助高市轉型，並與中央對接。

李懷仁是暨南國際大學東南亞所碩士、政大國家發展所博士候選人，曾任蔡英文2012年總統候選人競選辦公室發言人辦公室副主任、民進黨政策會副執行長，總統府副秘書長辦公室主任、行政院副院長辦公室主任、一卡通董事長、現任數位部政次。

民進黨 陳其邁

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