藍提案邀請賴清德國情報告 綠：一切按程序走

國民黨團提案邀請總統當選人賴清德520就職後，赴立法院進行國情報告。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，如果真的成行，將是中華民國總統首次踏入全國最高民意殿堂，創下憲政慣例，呼籲民進黨團不要惡意杯葛，應該從善如流，共同促成憲政慣例。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪指出，國民黨團有提案的權利，一切就按照程序走，但這個提案完全就是司馬昭之心路人皆知，想要劍指新政府、要來修理賴清德的提案。

吳思瑤表示，希望國民黨不要刻意為難及修理賴清德，也應符合現行的憲法及法律規定、合乎憲政體制等，即國情報告沒有即問即答。此外，國民黨團要趕在17日於院會表決通過其國會改革方案，如果通過的話，國情報告是否就要以即問即答方式進行，這就是國民黨的意圖與陽謀。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長許宇甄、羅智強、鄭正鈐等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，正式送出提案，邀請總統當選人賴清德在520就職後，能夠到立法院做國情報告。

洪孟楷表示，國民黨團會在今天立法院程序委員會中提案，邀請賴清德520就職後，到立法院做國情報告。如果真的成行，這也是中華民國總統首次踏入全國最高民意殿堂，進行國情報告，創下憲政慣例，也能看到賴團隊對全民負責任的表現。

洪孟楷指出，今天程序委員會可以排案，希望最快10日院會就可以討論，呼籲民進黨團不要惡意杯葛，應該從善如流，共同促成憲政慣例。如果民進黨惡意拉下協商，就必須要多拖一個月，也會耽擱行政院長的總質詢。

洪孟楷表示，10日院會通過提案後，隨即會請求立法院長韓國瑜召開朝野協商，討論針對賴清德國情報告沒有講清楚的地方，由各黨團能夠提出詢問，詢問的方式，這段時間討論很多，有主張統問統答、即問即答等方式，國民黨團願意釋出最大善意。

洪孟楷指出，由於法定會期只到31日，但520後還有非常多的事情，包含總統國情報告、行政院長總質詢，立法院勢必要延會，國民黨團也已發函，請求韓國瑜針對本會期延會事宜，儘速召開朝野協商共同討論。至於延會到什麼時候，國民黨團沒有預設立場。

根據國民黨團的提案內容，有鑒於美國、法國總統至國會進行國情咨文制度為民主國家之典範，中華民國憲法增修條文及立法院職權行使法訂有總統赴立法院國情報告相關規定，惟自修憲以來未曾落實。

提案內容指出，如今總統及新民意產生，政治生態變化，應新民意託付，此刻立法院亟需落實相關法制，建立優良之憲政慣例，爰請院會作出決議：為確保總統對全民負責之憲政機制，立法院於新任行政院長施政方針報告前，依立法院職權行使法規定，邀請賴清德至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告。