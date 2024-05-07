內閣公布獨漏故宮院長 蕭宗煌：避開政治其實不是壞事

內閣成員陸續公布，多數部會甚至連次長也已公布，唯獨故宮新任院長人選成謎。故宮院長蕭宗煌今天出席與北榮醫院合作的「今牌人生認知牌卡」記者會，會後接受聯訪時表示，故宮雖是內閣成員，但比較像是一個獨立的文化機構，避開跟國計民生和國安等較具「政治敏感度」的內閣閣員的公布，「其實也不是壞事」。

蕭宗煌任職公務機關40年。他表示，從就任的第一天就很清楚，要尊重長官對內閣組成的判斷。他尊重整個行政院的步驟與安排，相信會把故宮院長人選安排擺到後面，「一定有深深地考量過」。

媒體問及是否曾被徵詢？蕭宗煌表示，沒有被正式徵詢過。他還幽默表示，大家都說他明天赴立院做故宮定位的專題報告，「是我的期末考」。

至於院長人選遲不公布，是否會影響故宮業務安排？蕭宗煌表示，原本上月要舉辦的故宮百年宣布記者會，因為時間敏感而取消，確實影響了相關業務的推展，但他會以平常心看待。