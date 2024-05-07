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【重磅快評】衝突、妥協、特赦 阿扁仍是蔡英文心魔

聯合報／ 主筆室
蔡英文執政8年，幾乎每隔一段時間就被要求特赦，宛如糾纏不清的「阿扁魔咒」。圖／聯合報系資料照片
蔡英文執政8年，幾乎每隔一段時間就被要求特赦，宛如糾纏不清的「阿扁魔咒」。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統任期剩下不到2周任期，此刻卻傳出蔡英文決定520卸任前特赦前總統陳水扁。不論大赦或特赦，都牽涉阿扁認罪與否，仍是蔡英文最大心魔；時間點早不赦、晚不赦，在準總統賴清德上任前放出這顆「超級風向球」，到底是對蔡英文施壓或為賴清德鋪紅毯？

蔡英文執政8年，幾乎每隔一段時間就被要求特赦，宛如糾纏不清的「阿扁魔咒」，但黨內外反彈聲浪不低，蔡英文至今不鬆口。賴清德和監察院長陳菊都曾主張過赦扁，連賴清德參選2024總統期間都不諱言，「我過去本來就主張阿扁應該要特赦。」但他也不忘對赦扁提出2個條件：一是法律程序要完備、二是扁跟社會道歉，賴認為這樣應該就能解決爭議。

不過，陳水扁犯下龍潭購地等重大弊案遭判刑20年，入獄6年多後以失智、失禁、手抖等理由，2015年獲准保外就醫，9年來到處趴趴走，邊抖手邊出書、邊失智邊演講、另類輔選，甚至出庭幫女兒陳幸妤打官司，早就視保外就醫如無物，誰也關不住他，特赦與否只是形式。阿扁至今「認錯不認罪」，還多次對蔡英文語帶威脅，一貫的「衝突、妥協、進步」三部曲，阿扁要的是光榮回歸。

對於特赦傳聞，代表蔡英文的總統府發言人林聿禪今天最新回應仍是四平八穩，她表示，總統府現階段的立場仍是，「希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理」。

所謂依照相關法律規範辦理，陳水扁要解套，不外乎特赦或大赦。憲法第40條規定，「總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權。」實質規範則在赦免法第3條：「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。」意指特赦只有「特定人」，免除刑之執行雖然免於服刑，但仍是屬於有罪確定的狀態，但法條中仍保留，在「特殊情節」可同時免去罪與刑的例外。過往知名的特赦案，例如「白米炸彈客」楊儒門，自首後被判刑5年10月，2007年獲時任總統陳水扁特赦。

大赦則規定在赦免法第2條，「已受罪刑之宣告者，其宣告為無效。未受罪刑之宣告者，其追訴權消滅。」換句話說，大赦就是讓特定罪名與刑罰都消滅，若尚未被判刑者，則不再被追訴。不過，我國行憲至今尚未有總統行使大赦。

不論在野或執政，陳水扁如何威逼，蔡英文對赦扁從不鬆口，「依法處理」就是最基本的底線。情感面，蔡英文固然同情阿扁，因為她能有今天地位，扁確實有提拔之恩，但在理智面，蔡恐怕無法說服自己法律人原則，法律程序沒走完就特赦，無異是在卸任前給阿扁一個特權，留下話柄。唯獨在政治面「賴上蔡下」，是否在新政權上路前先拆掉阿扁未爆彈，在蔡英文的手中既是球、也是愁。

特赦 蔡英文 陳水扁

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