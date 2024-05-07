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民進黨團挺柯建銘為失言負責 反酸藍不檢討徐巧芯洩密

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團今舉行輿情記者會。記者黃婉婷／攝影
民進黨團今舉行輿情記者會。記者黃婉婷／攝影

花蓮迄今飽受餘震驚魂，但民進黨立法院黨團總召柯建銘一句「老天有眼，是要救台灣民主」，遭藍營批評失言又失格，應辭立委職務，更點名準總統賴清德道歉。民進黨團今稱，柯已在第一時間三度致歉，黨團力挺總召為失言負責，反酸國民黨不檢討黨內立委徐巧芯涉及洩密，就是明顯的對照組。

「說錯了就是說錯了。」黨團幹事長吳思瑤，柯建銘說法確實不妥，傷害人民情感，但柯沒有要逃避，昨日也誠心誠意在臉書、記者會上，以及透過鞠躬三度道歉，此事還是回溯到藍白在國會改革討論中，沒收民主、踐踏程序正義，柯出自高度憂心，在用字遣詞上確實失言，希望大家能看到他的誠心致歉。

吳思瑤說，雖然在野一定會無限上綱，進行非常多政治攻擊，但民進黨團力挺柯建銘為失言負責，也會繼續在柯領導下強力作戰，「我們屢戰屢敗，但也會屢敗屢戰，我們是堅強的戰鬥團隊，會互相協助」。

黨團副幹事長洪申翰續指，民進黨團力挺柯總召，並非只是因為柯是總召，而是肯定做錯事就誠懇面對、道歉的文化，昨天柯第一時間就為失言負責，向外界誠懇致歉，並解釋說這句話的原因，不希望外界過度延伸，相比其他政黨有所差別，假使失言後立刻道歉就要辭立委，國民黨立委徐巧芯涉及洩密又該如何處置？

黨團書記者莊瑞雄則稱，國民黨團無限升高失言風波，還提出要將柯建銘趕出立法院這樣的嚴厲主張，為何不去檢討黨內同志涉及洩密，且國民黨團的領導者官司纏身，「坐過牢的回來的人還一副是正義的化身」，顯然不符比例原則。

國民黨 柯建銘 民進黨

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