影／傳蔡總統特赦陳水扁 柯文哲：不應放話測風向

外傳蔡英文總統擬特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，這個案子已經8年沒有處理，正確的講法是要處理，不知道蔡總統到底要怎麼做，這種重大的事件，不應該透過媒體放話測風向，「如果真的要做這件事情，蔡總統就自己出面解釋」。

民眾黨上午舉行立法院黨團會議，針對外傳蔡英文總統擬特赦前總統陳水扁，柯文哲會後受訪時表示，個人是希望蔡總統如果真的要做這件事情，就自己出面出來解釋說為什麼，特別是拖了8年也沒有處理，現在突然要在卸任前處理，她的想法邏輯到底是什麼，柯文哲強調，這種比較重大的事件，不宜透過媒體放話帶風向。