快訊

朝野拚修法增列扣除額 討好選民還是真能減稅有感？

首位俄烏戰陣亡奧運選手…烏克蘭2屆歐錦賽舉重金牌 得年30歲

接連虧損、獨董跳船...專家指PChome內有無形束縛

影／傳蔡總統特赦陳水扁 柯文哲：不應放話測風向

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
外傳蔡英文總統決定特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天表示，不知道蔡總統到底要怎麼做，這種重大的事件，不應該透過媒體放話測風向。記者邱德祥／攝影
外傳蔡英文總統決定特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天表示，不知道蔡總統到底要怎麼做，這種重大的事件，不應該透過媒體放話測風向。記者邱德祥／攝影

外傳蔡英文總統擬特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，這個案子已經8年沒有處理，正確的講法是要處理，不知道蔡總統到底要怎麼做，這種重大的事件，不應該透過媒體放話測風向，「如果真的要做這件事情，蔡總統就自己出面解釋」。

民眾黨上午舉行立法院黨團會議，針對外傳蔡英文總統擬特赦前總統陳水扁，柯文哲會後受訪時表示，個人是希望蔡總統如果真的要做這件事情，就自己出面出來解釋說為什麼，特別是拖了8年也沒有處理，現在突然要在卸任前處理，她的想法邏輯到底是什麼，柯文哲強調，這種比較重大的事件，不宜透過媒體放話帶風向。

媒體問及對這件事柯文哲個人意見是贊成嗎？柯文哲表示，這個案子已經8年都沒有處理，突然要處理是蠻驚訝的，到底是怎麼一回事，正確來講是要處理，也不知道蔡總統是要怎麼做。

外傳蔡英文總統決定特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天表示，不知道蔡總統到底要怎麼做，這種重大的事件，不應該透過媒體放話測風向。記者邱德祥／攝影
外傳蔡英文總統決定特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天表示，不知道蔡總統到底要怎麼做，這種重大的事件，不應該透過媒體放話測風向。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）今天參加民眾團團會議，受訪前小跑步進場。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）今天參加民眾團團會議，受訪前小跑步進場。記者邱德祥／攝影

柯文哲 蔡英文 陳水扁

延伸閱讀

特赦陳水扁3條件 趙少康：「認錯、道歉、還錢」缺一不可

蔡英文要特赦陳水扁？ 洪孟楷：未定讞案不能一筆帶過

【即時短評】特赦陳水扁？ 蔡總統恐為執政畫下醜陋句點

昔被查五大案 郝龍斌：我的操守是柯文哲背書的

相關新聞

再傳520前特赦陳水扁 府：希望確保扁獲妥善健康照顧

蔡英文總統520卸任倒數，今有媒體報導蔡總統已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，並將針對扁家已扣案的11億餘元所得，全部...

傳蔡總統卸任前特赦陳水扁 柯文哲：別放話測風向

外傳蔡英文總統決定特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天說，這個案子已經8年沒有處理，「正確的講法是要處理」，不知道蔡總...

【重磅快評】衝突、妥協、特赦 阿扁仍是蔡英文心魔

蔡英文總統任期剩下不到2周任期，此刻卻傳出蔡英文決定520卸任前特赦前總統陳水扁。不論大赦或特赦，都牽涉阿扁認罪與否，仍...

內閣公布獨漏故宮院長 蕭宗煌：避開政治其實不是壞事

內閣成員陸續公布，多數部會甚至連次長也已公布，唯獨故宮新任院長人選成謎。故宮院長蕭宗煌今天出席與北榮醫院合作的「今牌人生...

林淑芬下戰帖辯三重果菜搬遷 黃國昌嗆：莫名其妙

三重果菜批發市場遷一事，民進黨立委林淑芬要求民眾黨立委黃國昌公開辯論。黃國昌今天受訪時表示，立委問政本於事實，應該是很基...

「小英男孩」花敬群出局 準內政部政次董建宏：陳其邁鼓勵勇於一試

準內政部政次董建宏曾任高雄市長陳其邁的新聞局長，兩人是雄中學長、學弟關係，這次獲準內政部長劉世芳徵詢北上入閣，更獲得陳其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。