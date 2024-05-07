影／傳蔡總統特赦陳水扁 柯文哲：不應放話測風向
外傳蔡英文總統擬特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，這個案子已經8年沒有處理，正確的講法是要處理，不知道蔡總統到底要怎麼做，這種重大的事件，不應該透過媒體放話測風向，「如果真的要做這件事情，蔡總統就自己出面解釋」。
民眾黨上午舉行立法院黨團會議，針對外傳蔡英文總統擬特赦前總統陳水扁，柯文哲會後受訪時表示，個人是希望蔡總統如果真的要做這件事情，就自己出面出來解釋說為什麼，特別是拖了8年也沒有處理，現在突然要在卸任前處理，她的想法邏輯到底是什麼，柯文哲強調，這種比較重大的事件，不宜透過媒體放話帶風向。
媒體問及對這件事柯文哲個人意見是贊成嗎？柯文哲表示，這個案子已經8年都沒有處理，突然要處理是蠻驚訝的，到底是怎麼一回事，正確來講是要處理，也不知道蔡總統是要怎麼做。
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