外交部告徐巧芯洩密 羅智強：機密是貪腐政權的藉口

外交部今天告發國民黨徐巧芯涉嫌洩密。國民黨立委羅智強表示，機密永遠是貪腐政權的藉口，民進黨在殲滅、在打壓、在壓制監督政府的力量，他們在這件事情上從來沒有一分鬆懈。

徐巧芯前天拿出文件，指控台捷合作援助烏克蘭專案，不但有圖利特定廠商之嫌，還有間接介入捷克政黨政治的疑慮；外交部條法司副司長許柏逸今天上午10時左右，前往台北地檢署告發徐巧芯涉犯刑法第132條第一項公務員洩漏國防以外機密罪。

羅智強表示，外交部告徐巧芯是笑話一場，外交部就是在幫外交部長吳釗燮做遮羞布，吳釗燮這次在立法院出大包，直接在議事殿堂嗆「我就是藐視國會」，然後欺負現在沒有藐視國會罪，而這樣的外交部長受到全民質疑的時候，外交部就說要辦徐巧芯洩密。

「機密永遠是貪腐政權的藉口」，羅智強說，就是因為徐巧芯監督用力，所以民進黨集中所有資源跟力量攻擊徐巧芯，今天徐巧芯，後天不知道是誰？國民黨立委葉元之？民眾黨立委黃國昌？抑或是張三李四？民進黨在殲滅、在打壓、在壓制監督政府的力量，他們在這件事情上從來沒有一分鬆懈。

國民黨立委王鴻薇也批評，外交部按鈴控告徐巧芯，顯示外交部囂張跋扈的一面。這筆預算雖然是一筆秘密預算，但來自於納稅人，更何況是一筆1000萬美金，也牽涉到金流流向何處，且還要回來採購台灣的醫療設備，應該公開透明、應該接受檢驗，如果外交部對於立委質疑，或者要追查金流，立刻就用提告的方式，外交部在怕什麼？外交部想要隱藏什麼？

國民黨立委賴士葆則說，外交部拿人民的納稅錢去告人民選出來的民意代表，成何體統。他們是監督者，他們監督就用提告來恐嚇立法委員，要立委噤聲，如果沒有做一些不法的事情，是在怕什麼？