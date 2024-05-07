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特赦扁？ 民進黨團：尊重總統職權 我們別無他務
有媒體報導，蔡英文總統將在520卸任前特赦前總統陳水扁，民進黨立法院團幹事長吳思瑤今稱，目前沒有任何訊息，這也不是國會權限，黨團尊重總統職權，也相信總統會有多元思考與進一步的處置。
吳思瑤說，總統府上午也清楚聲明，現階段府的立場是確保陳前總統的健康狀況，進行最好照護，相關案件仍待司法處理，目前為止黨團都尊重總統的說法，大家也可以清楚對照總統府目前的回應。
吳思瑤指出，520要到了，對民進黨團來講，最重要的任務是在新舊內閣交接過程中，以及未來行政立法的互動，如何合作無間、發揮最好的戰力，讓好的、福國利民的政策，都能夠在行政立法的穩健運作之下上路實行，「我們別無他務」。
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