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特赦陳水扁3條件 趙少康：「認錯、道歉、還錢」缺一不可
蔡英文總統傳出在520卸任前啟動特赦前總統陳水扁，引發熱議。中廣前董事長趙少康今天表示，陳水扁要獲特赦有3個條件「認錯、道歉、還錢」，這3個條件缺一不可，也是最起碼的要求。
周刊報導，目前幕僚研議的方向是，總統根據憲法第40條賦予總統的職權，對陳水扁行使特赦；為避免衝擊過大，將針對扁家已扣案的11億餘元犯罪所得全部聲請沒收。
趙少康今天受訪時指出，陳水扁曾說，自己做了法律不容許的事情，這麼多張選票投給他，卻犯了不可原諒的錯，當然要請求原諒並向外界道歉。
趙少康指出，如果陳水扁既不認錯、也不道歉，錢也還得不乾不脆，蔡政府臨去秋波，要趁著下台前以政治理由特赦陳水扁，沒有正當性。再者，實際獲取的不法所得是否只有檯面上這些，他也很懷疑，至少目前已知的部分要還出來。
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