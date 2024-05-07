傳赦扁 民眾黨立委陳昭姿支持：盼蔡總統出面說明

外傳蔡英文總統決定特赦前總統陳水扁，陳水扁民間醫療小組召集人、民眾黨立委陳昭姿今天表示，自己本來就支持特赦陳水扁，因為從頭到尾就是政治事件，不過這是蔡總統一個人的職權，希望蔡總統本人能夠親自出面說明，而不是透過媒體放話。

媒體報導，陳水扁入獄多年後罹患失智等疾病，2015年獲准保外就醫，9年來卻到處趴趴走，還出庭幫女兒打官司，頻踩紅線重創司法尊嚴，激化社會對立，為了解決相關爭議，蔡總統決定在卸任前特赦陳水扁，由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，陳昭姿受訪時表示，特赦與否是總統的職責，希望蔡總統親自出面說明，因為過去這麼久的時間，偶爾就會有類似的說法，很多人認為要做一些努力，但是此事非關立委職責，而是總統一個人的職責，「希望如果確有其事，請蔡總統親自出來說明，而不是透過媒體放話。」

陳昭姿說，如果要問她個人的立場，「我也在黨團報備過，我本來就支持陳總統要特赦，因為從頭到尾這是個政治事件。」

陳昭姿說明，經過大家長期的努力，後來成立民間醫療小組，民眾黨主席柯文哲在醫界的聲量比較大，「他建議我成立醫療小組」，也就是從個時候開始，雙方才有比較密切的共識，重點還是在醫療小組的部分，自己不是民進黨員，因此尋求各黨的意見領袖，希望大家能夠幫忙背書，包括17位院士的連署，還有很多的活動跟訴求。

陳昭姿表示，民進黨曾經召開黨代表大會，呼籲時任黨主席蔡英文為此進行努力，結果後來發生尿遁事件，不過陳水扁也清楚地告訴身邊的人，希望大家不要再為他個人的事情掛心與費心，「因為他也知道我們做了很多努力。」