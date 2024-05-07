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童子賢再倡議核電 綠黨團拋三前提：非任何人說得算

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團上午舉行輿情記者會。記者黃婉婷／攝影
民進黨團上午舉行輿情記者會。記者黃婉婷／攝影

準總統賴清德520即將就任，曾是賴屬意閣揆人選的和碩董事長童子賢，近來主張核二、核三延役，核一、核四剷平設芬蘭新型核電廠，被解讀是民進黨能源政策轉彎跡象。黨團幹事長吳思瑤指出，國家能源政策不是任何人說得算，必須符合社會共識、核能安全及核廢料妥善處置三大前提，更指國民黨內對和核廢料處置也無定論，乾式貯存場的使用執照就卡在新北市長侯友宜手上。

民進黨團上午舉行輿情記者會，針對核能議題，吳思瑤指出，國家能源政策絕對不是任何人說得算，必須有社會共識作為重要基礎，核能安全更是不可或缺，核廢料也需要有具體處置解方，要在這三個前提下，來進一步、有建設性的正面討論。

吳思瑤指出，當前國民黨立委在立法院提出核電廠延役條例，但這些意見有沒有經過黨內好好討論與溝通，國民黨主席朱立倫前兩天不也說，核廢不能永遠放在新北市，但乾式貯存場的使用執照還卡在侯友宜手上，國民黨一方面提條例增加核電廠延役權力，但對核廢料處置，「他們黨內也是莫衷一是」。

黨團副幹事長洪申翰續指，任何能源選項的優缺點和風險都可以理性討論，但台灣不可能靠核能解決所有能源問題，且台灣地質條件、地理環境及人口密集狀況，都比其他國家來得特殊，相對挑戰性更高、更辛苦，無論主張擁核、反核，都必須嚴肅面對，這都是從安全角度上，不可能也不應該打折扣的地方，至於核廢料處置，主張挺核的人有沒有負責任的作法，這個態度很重要。

洪申翰認為，能源政策當然可以有檢討空間，若要在台灣討論核能接下來該怎麼走，恐怕都須經過最嚴謹的討論和評估，取得進一步的社會共識，才有辦法做綜合考慮，這才是最大關鍵。

曾任屏東立委的黨團書記長莊瑞雄指出，大家又把腦筋動到核三上來，目前核一貯存槽還沒辦法啟用，核二、核三的貯存槽也都滿了，核一蓋了不能啟用，現在都在倒數計數，核三一號機今年七月到期、二號機明年五月到期，朝野各黨都清楚，除役、延役前五年要申請，立法院再萬能，也不是修法就好了。

「別人的孩子死不完？」莊瑞雄認為，國民黨提出修法後，還是會碰到核廢料要放哪的問題，如果要求核三延役，他會跳脫民進黨團意見，「我過去反對，將來還是反對」，除非有新技術問世，能夠安全儲存核廢料，才會有社會共識，否則只是因為新北人口太多，就要把腦筋動到屏東去，屏東不是次等國民。

核能 民進黨 童子賢

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