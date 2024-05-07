蔡英文想特赦陳水扁？法務部得要研議「有無傷害司法」報告

前總統陳水扁因貪汙案判刑確定、目前保外醫治，外傳有來自黨政方面消息指出，蔡英文總統有意啟動對扁的特赦案。法律規定，一旦蔡英文想特赦陳水扁，行政院法律顧問機關即法務部要研議出特赦案「有無傷害司法」的報告上呈。

赦免法分大赦、特赦、減刑、復權四種型式，大赦是對刑之宣告的人讓其追訴權及時效全部消滅，特赦是針對刑事判決確定的人予罪或刑的法律寬典，另，減刑於2007年由前總統陳水扁時代執行一次，復權罕為應用。

特赦是現任總統的專屬權力，依法律規定，總統要啟動特赦應經由行政院令轉主管部務部研議特效對國家、社會一切可能的衝擊。

特赦案件分2種型態，其一，是免除個人刑責的執行，罪名猶在，另一種型態是考量犯罪情節如果確有特殊原因，可以宣告確定判決包括「罪與刑」均無效。

法務部如受命研議「扁案」的特赦影響，必須作出可行性評估，內涵以對社會的「衡平性」為考量，要以陳水扁所犯貪汙罪與別的貪汙犯有無相類似情節，換句話說，如果扁可以免刑、免訴，其他貪汙犯可否比照？法務部須有建議。

此外，法務部研議時，還須注重特赦執行對國民情感、社會輿論的影響，尤其，特赦推翻的是既定的司法確定判決，有凌駕於法律之上的效果，因此，法務部必須陳明特赦案是否對司法產生傷害。

特赦案的研議流程與非常上訴、再審不一樣，非常上訴、再審要遍閱全部案卷找出偵審經過未察覺的新事實、新證據，求判決翻盤；特赦案是以判決書為研究基礎，得出個人犯情、所生危害等客觀因素，再評價出特赦的利與弊。

根據赦免法，經總統命令特赦、減刑或復權者，由主管部發給證明於受赦免人。法務部表示，目前並沒有收到府方的研議或發給證明的要求。