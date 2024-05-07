快訊

4組最不受歡迎車牌英文代碼出爐 「衛福部」縮寫也上榜

山豬告別式香蕉「全程口含10元奶茶」 揭背後暖心原因

廣達員工停車場火燒車！BMW「燒成火球」延燒後面賓士變骨架

蔡英文想特赦陳水扁？法務部得要研議「有無傷害司法」報告

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
2008年前總統陳水扁因貪汙案被最高檢特偵組偵訊後上銬。圖／聯合報系資料照片
2008年前總統陳水扁因貪汙案被最高檢特偵組偵訊後上銬。圖／聯合報系資料照片

前總統陳水扁因貪汙案判刑確定、目前保外醫治，外傳有來自黨政方面消息指出，蔡英文總統有意啟動對扁的特赦案。法律規定，一旦蔡英文想特赦陳水扁，行政院法律顧問機關即法務部要研議出特赦案「有無傷害司法」的報告上呈。

赦免法分大赦、特赦、減刑、復權四種型式，大赦是對刑之宣告的人讓其追訴權及時效全部消滅，特赦是針對刑事判決確定的人予罪或刑的法律寬典，另，減刑於2007年由前總統陳水扁時代執行一次，復權罕為應用。

特赦是現任總統的專屬權力，依法律規定，總統要啟動特赦應經由行政院令轉主管部務部研議特效對國家、社會一切可能的衝擊。

特赦案件分2種型態，其一，是免除個人刑責的執行，罪名猶在，另一種型態是考量犯罪情節如果確有特殊原因，可以宣告確定判決包括「罪與刑」均無效。

法務部如受命研議「扁案」的特赦影響，必須作出可行性評估，內涵以對社會的「衡平性」為考量，要以陳水扁所犯貪汙罪與別的貪汙犯有無相類似情節，換句話說，如果扁可以免刑、免訴，其他貪汙犯可否比照？法務部須有建議。

此外，法務部研議時，還須注重特赦執行對國民情感、社會輿論的影響，尤其，特赦推翻的是既定的司法確定判決，有凌駕於法律之上的效果，因此，法務部必須陳明特赦案是否對司法產生傷害。

特赦案的研議流程與非常上訴、再審不一樣，非常上訴、再審要遍閱全部案卷找出偵審經過未察覺的新事實、新證據，求判決翻盤；特赦案是以判決書為研究基礎，得出個人犯情、所生危害等客觀因素，再評價出特赦的利與弊。

根據赦免法，經總統命令特赦、減刑或復權者，由主管部發給證明於受赦免人。法務部表示，目前並沒有收到府方的研議或發給證明的要求。

法務部 特赦 陳水扁

延伸閱讀

【即時短評】特赦陳水扁？ 蔡總統恐為執政畫下醜陋句點

蔡英文卸任前特赦陳水扁？他還有這「4大案」卡在法院尚未審結

傳蔡總統擬特赦陳水扁 綠委：解決司法問題創造新高度

傳蔡總統卸任前特赦陳水扁 柯文哲：別放話測風向

相關新聞

徐巧芯揭援烏案密件 外交部今北檢告發徐涉洩國防機密

國民黨立委徐巧芯昨拿文件指我國與捷克合作援助烏克蘭的計畫有弊，外交部長吳釗燮批徐踩到四底線，外交部條法司副司長許柏逸等人...

外交部告徐巧芯洩密 葉元之批：用法律製造寒蟬效應

國民黨立委徐巧芯因拿出文件，指控台捷合作援助烏克蘭專案，不但有圖利特定廠商之嫌，還有間接介入捷克政黨政治的疑慮，遭外交部...

再傳520前特赦陳水扁 府：希望確保扁獲妥善健康照顧

蔡英文總統520卸任倒數，今有媒體報導蔡總統已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，並將針對扁家已扣案的11億餘元所得，全部...

傳蔡總統卸任前特赦陳水扁 柯文哲：別放話測風向

外傳蔡英文總統決定特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天說，這個案子已經8年沒有處理，「正確的講法是要處理」，不知道蔡總...

【重磅快評】特赦陳水扁的最大障礙，就在扁自己身上

520蔡英文、賴清德政權交接之際，傳出民進黨高層研議特赦陳水扁。扁家貪腐案延宕多年，陳水扁早已「趴趴走」，不見其「刑事犯...

懸缺一年多 陳其邁證實延攬數發部政次李懷仁當高雄副市長

高雄市長陳其邁今早證實，將延攬數發部次長李懷仁出任高雄市副市長，他表示，李懷仁與自己有多年共事默契，在數發部任內負責政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。