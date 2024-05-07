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影／徐巧芯揭援烏案 外交部北檢告發洩密罪

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
國民黨立委徐巧芯日前揭露外交部機密文件，指控外交部與捷克衛生科技院簽訂1000萬美元援助烏克蘭重建醫療計畫有弊，是圖利捷克衛生科技院；外交部條法司副司長許柏逸上午赴北檢告發徐巧芯「洩露國防以外機密罪」。記者侯永全／攝影
國民黨立委徐巧芯日前揭露外交部機密文件，指控外交部與捷克衛生科技院簽訂1000萬美元援助烏克蘭重建醫療計畫有弊，是圖利捷克衛生科技院；外交部條法司副司長許柏逸上午赴北檢告發徐巧芯「洩露國防以外機密罪」。記者侯永全／攝影

國民黨立委徐巧芯日前揭露外交部機密文件，稱外交部與捷克衛生科技院簽訂1000萬美元援助烏克蘭重建醫療計畫，質疑我國與捷克合作援助烏克蘭計畫有弊，是圖利捷克衛生科技院。對此外交部條法司副司長許柏逸上午赴北檢告發徐巧芯違反刑法「公務員洩漏國防以外機密罪」，並批徐身為立委卻知法犯法、玩法弄法，將公務機密公諸於媒體，視公務機密保護於無物。

許柏逸按鈴申告前強調，台灣與捷克合作援助烏克蘭都經得起考驗，相關預算都經過立法院審議，相關文件也都依照法定程序送立法院查照，本案外交部函送立法院查照，以及立法院關係文書都列為密等。許柏逸批徐巧芯身為立委卻知法犯法、玩法弄法，並將公務機密公諸於媒體，視公務機密保護於無物。許柏逸表示，外交部認為徐巧芯違反刑法第132條第1項「公務員洩漏國防以外機密罪」，因此今天到台北地檢署告發徐委員。

外交部 捷克 立法院

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