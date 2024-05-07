【即時短評】特赦陳水扁？ 蔡總統恐為執政畫下醜陋句點

外傳蔡英文總統即將於520前特赦前總統陳水扁，此舉無疑是為即將上任的賴總統解套。然而，蔡總統若真的為賴清德拆彈，不只是仗著8年執政下來所獲得的高民調，也是挑戰社會健忘的程度，卻可能為蔡政府留下最難看的句點。

前總統陳水扁卸任後因「海角七億」官司纏身，最後因龍潭購地等案遭判刑20年，入獄6年多後因失智等疾病，2015年獲准保外就醫，自此多次展延，明明是待罪之人，卻早已形同自由之身。

保外就醫一般來說是患有重大疾病、可能瀕臨死亡的犯人才得以獲准的方便。根據「受刑人保外就醫審核基準及管理辦法」規定，得視罹患致死率高疾病、身心障礙嚴重而無法自理生活、病情嚴重須長期在監外住院治療，或是病情複雜，難以控制，隨時有致死危險等情況，才符合保外就醫的條件。

然而，陳水扁這麼多年來，幾乎是向社會完美示範什麼叫做政治特權。自從保外就醫之後，儘管台中監獄對他要求不上台、不演講、不接受訪問，和不碰政治等「四不原則」，但陳水扁龍馬精神，可以說是到處趴趴走，屢屢打破原則。

包括出席凱達格蘭基金會感恩餐會，2018年參加兒子陳致中選議員造勢、接受日媒產經新聞專訪呼籲蔡政府公投對抗中國大陸；2019年透過臉書新勇哥物語，錄製影片力挺民進黨立委候選人郭國文；2022年在凱達格蘭基金會舉辦「國務機要費案國際記者會」；2023年，因陳致中因洗錢罪被判入獄，陳水扁還上凱道替兒子請願。

陳水扁的違規紀錄是劣跡斑斑、有目共睹，但他卻沒有因此回到獄中，反倒繼續以「保外就醫」的名義行有罪無責之實。

對於陳水扁的不低調、肆意妄為、特權加身，民進黨政府多年來睜一隻眼閉一隻眼，為求皇城內的和氣，佯裝沒有看見，而現在就在蔡政府即將結束，又傳出有意一勞永逸，拆除政治炸彈，直接特赦陳水扁。

據了解，蔡英文總統可能根據「憲法」第40條對陳水扁行使特赦，再根據「赦免法」第3條對受罪、刑宣告之人，給予免除其刑的執行。到時，陳水扁雖然還是有罪，但未來不必再坐牢。

不過，蔡政府若當真做出此一決定，豈不是將陳水扁的特權合法化？豈不是宣告這個社會，只要是位高權重之人皆能獲得減刑，甚至逃過法律制裁？豈不是驗證有權判生、無權判死？那些請求重審的冤案又為什麼等不到總統的特赦？

蔡政府8年執政，雖然不盡完美，但至少帶領台灣社會度過新冠肺炎疫情，讓股市衝破2萬點，普遍受到民眾的愛戴，蔡總統的高支持度也反映出這一點，如今卻想要在任期結束前特赦陳水扁，其放任特權的行徑，不但有可能低估民眾對陳水扁的仇恨值，也可能成為蔡政府執政最醜陋的句點。