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中華男籃歸化球員有解 立院修法放寬申請歸化居留年限

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院院會今天三讀通過「國籍法部分條文修正案」，放寬外國高級專業人才申請歸化所需居留年限，從現行連續3年每年須有183日以上合法居留事實，縮短為連續2年，立法院長韓國瑜在三讀後敲槌宣布通過。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過「國籍法部分條文修正案」，放寬外國高級專業人才申請歸化所需居留年限，從現行連續3年每年須有183日以上合法居留事實，縮短為連續2年，立法院長韓國瑜在三讀後敲槌宣布通過。記者余承翰／攝影

中華隊歸化球員限制有解，立法院會今天三讀修正通過「國籍法」，放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限，從現行連續3年每年須有183日以上合法居留的事實，縮短為連續2年。另外，此次修法新增無國籍兒少可由監護人社福機關或機構主動協助申請歸化。

有鑑於歸化球員已是亞洲籃壇趨勢，中華男籃隊2013年迎接「新台灣人」戴維斯歸化，同年馬尼拉亞錦賽助隊8強賽力退中國大陸隊、暌違14年重返4強。2021年阿提諾成第2位男籃歸化球員，但去年阿提諾和中華籃球協會約滿後續約卡關，新的歸化球員又因國籍法，成中華隊硬傷。

此次修法放寬外國高級專業人才申請歸化所需居留年限，從現行連續3年、每年須有183日以上合法居留的事實，放寬為連續2年，或曾在中華民國領域內合法居留連續5年以上；未來有殊勳在台灣的外國人或無國籍人，申請歸化時免徵國籍許可證書規費。

民進黨立委莊瑞雄表示，國籍法快10年未修法，現行法規，對於體育國家代表隊經常碰到找不到合適歸化球員的問題，即便現行殊勳歸化不用放棄原國籍，但整體歸化門檻高，不易申請，若要走高專歸化，體育界球員來來去去，現行居留年限不符合需求情況，以至於國家代表隊戰力提升有限。

莊瑞雄說，此次修法放寬居留年限，感謝不同政黨委員一起努力，讓國家代表隊可以網羅更多認同我國的優秀人才，讓體育產業更如虎添翼。

另外，此次修法新增無國籍兒少可由監護人社福機關或機構主動協助申請歸化。解決當前無國籍兒少因國安問題無法給予身分，成年後因政府庇護消失，將被迫面臨殘酷的生存問題。

修法 國籍 體育

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