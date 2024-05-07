外交部告徐巧芯洩密 葉元之批：用法律製造寒蟬效應

國民黨立委徐巧芯因拿出文件，指控台捷合作援助烏克蘭專案，不但有圖利特定廠商之嫌，還有間接介入捷克政黨政治的疑慮，遭外交部提告洩密。國民黨立委葉元之今天聲援徐巧芯，批評外交部不僅抹煞人格，還企圖透過法律手段造成寒蟬效應。

葉元之今天在議場前受訪表示，從一開始徐巧芯爆料，外交部回應造謠抹黑，到現在告徐巧芯洩密，這兩個存在基本矛盾，既然洩密就是機密，而機密就是真的事情，那既然是真的事情，為什麼兩天前說人家造謠？可見外交部前言不對後語，就是在掩飾什麼不可告人的事情。

葉元之質疑，外交部把這個過程變成密件，掩飾非法行為？好比總統蔡英文的論文變成密件、疫苗採購合約變成密件一樣，裡面就是有不可告人的地方，才要把它變成密件。

葉元之批評，外交部越來越威權，當徐巧芯提出質疑的時候，一開始先用人格抹煞，罵徐是惡質民代，再說徐造謠抹黑，接下來用法律的手段，企圖造成寒蟬效應。

葉元之不禁感嘆，現在行政機關如此的威權嗎？只要民意機關提出質疑就要告到法院？那為什麼國會議員會被賦予言論免責權？為什麼國會議員會被賦予監督的權利？不就是要把行政機關做不好的地方揪出來嗎？但當揪出來的時候又要被告，這是一個正常民主國家應該有的處理方式嗎 ？直指外交部非常可恥。