昔被查五大案 郝龍斌：我的操守是柯文哲背書的

台北市前市長柯文哲任內三大案爭議延燒，議會跨黨派組成的北士科調查小組日前啟動。台北市前市長郝龍斌今天表示，台北市長是服務市民的榮譽職，他絕對不希望任何一位市長為不光彩的事蒙羞，也凸顯出市民做了錯誤判斷。建議柯文哲勇敢面對所有質疑，希望未來經過這些調查，能真正還他清白。

針對北士科爭議，外界質疑新光人壽3次會見後，柯市府不但將招商調整為3基地個別招標，甚至得標價格對比原先底價直接打對折，是否涉及圖利。

郝龍斌今上午接受POP撞新聞廣播專訪時指出，當初台北市規畫三個科技園區，包括士林、南港、內湖，士林北投規畫是生技醫療科技園區，他們如何決定以及後來對這塊土地運用，他不清楚、也不適合做評論。

不過，郝龍斌說，台北市長通常固定一周兩次晨會，有關重大建設開發案，都會找局處首長討論，且有會議紀錄供未來市長看決策過程。這件事既然爭議這麼多，就讓他公開透明，把相關會議記錄、決策過程清楚說明。

郝龍斌表示，柯文哲在調查他所謂五大案時，家人也問他會不會擔心？「我沒做錯事，絕對禁得起考驗。」當時父親也問，他只說一句話「你放心，我絕對不會讓家族蒙羞。」針對大巨蛋、美河市、雙子星等案，都在他市長任內拿回鉅額賠償金或違約金，怎麼會圖利？他有信心查到最後，不會有問題，「我的操守是柯文哲背書的。」

郝龍斌表示，真金抹不黑，木炭漂不白，只要規規矩矩做事，不會受到衝擊，最後也會還你公道。