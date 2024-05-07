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懸缺一年多 陳其邁證實延攬數發部政次李懷仁當高雄副市長
高雄市長陳其邁今早證實，將延攬數發部次長李懷仁出任高雄市副市長，他表示，李懷仁與自己有多年共事默契，在數發部任內負責政府數位治理，對高雄推動智慧城市會有很大的幫助。
陳其邁指很早就認識李懷仁，無論是在民進黨中央政策會、國會期間，都對李懷仁掌握政策與產業趨勢的能力印象深刻，特別是在行政院擔任副院長時，李懷仁是副院長辦公室主任，對於口罩國家隊、口罩實名制、科技防疫等重大政策，都扮演吃重且關鍵的角色。
陳其邁表示，李懷仁今年46歲，是民進黨年輕幕僚世代，有創新的想法與豐富的歷練，擔任數發部次長前，曾請他出任一卡通董事長，對於推廣一卡通數位支付、創意行銷等方面，獲得消費者好評與肯定。
李懷仁為暨南國際大學東南亞所碩士、政大國家發展所博士候選人，曾任蔡英文2012年總統候選人競選辦公室發言人辦公室副主任、民進黨政策會副執行長，總統府副秘書長辦公室主任、行政院副院長辦公室主任、一卡通董事長、現為數位發展部政務次長，預計5月底到任高雄市府出任副市長。
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