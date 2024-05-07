傳蔡總統擬特赦陳水扁 綠委：解決司法問題創造新高度

今天有媒體報導，蔡英文總統將在520卸任前特赦前總統陳水扁。民進黨立委蔡易餘表示，當年用國務機要費應起訴陳水扁，造成社會撕裂傷痕，蔡總統在卸任前特赦陳水扁，讓蔡總統進入另外高度。民進黨立委鍾佳濱說，總統用特赦方式解決過去遺留下來的司法問題，這是恰當的做法。

蔡易餘曾在2016年5月提出「赦免法」部分條文修正草案，針對總統行使特赦須針對已經判決定讞的案件，要求增加總統可以赦免受罪刑宣告者，免除其追訴權；不過，該案例法院最終未處理。陳水扁國務機要費案纏訟逾15年，蔡易餘等16位民進黨立委2021年提案，在會計法第99條之1條文增列「機要費」3個字，民進黨團在人數過半優勢下通過修法，國務機要費正式除罪化。

今天有媒體報導，蔡總統研議在卸任前特赦陳水扁，蔡易餘表示，當年用國務機要費起訴速陳水扁，造成社會裂痕，現在藍綠應該和解；當年提安修會計法讓國務機要費除罪，民進黨正視歷史問題，讓陳水扁案廣泛被社會討論，不該讓陳水扁變成司法錯誤的犧牲品。

鍾佳濱表示，蔡總統是否透過行使特赦方式解決過去遺留的司法問題，他認為特赦是恰當的方式，畢竟經過政黨輪替，過去司法體制跟政治人物間連結讓社會留下矛盾跟衝突，透過總統行使元首全讓衝突化解，算是社會和解的契機。

民進黨立委許智傑則說，目前沒聽到確切消息，不妄加猜測，如果總統考慮大赦，建議可以整體一併考量，不要只針對個人。