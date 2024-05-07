快訊

4組最不受歡迎車牌英文代碼出爐 「衛福部」縮寫也上榜

山豬告別式香蕉「全程口含10元奶茶」 揭背後暖心原因

廣達員工停車場火燒車！BMW「燒成火球」延燒後面賓士變骨架

傳蔡總統擬特赦陳水扁 綠委：解決司法問題創造新高度

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蔡易餘。圖／聯合報系資料照片

今天有媒體報導，蔡英文總統將在520卸任前特赦前總統陳水扁民進黨立委蔡易餘表示，當年用國務機要費應起訴陳水扁，造成社會撕裂傷痕，蔡總統在卸任前特赦陳水扁，讓蔡總統進入另外高度。民進黨立委鍾佳濱說，總統用特赦方式解決過去遺留下來的司法問題，這是恰當的做法。

蔡易餘曾在2016年5月提出「赦免法」部分條文修正草案，針對總統行使特赦須針對已經判決定讞的案件，要求增加總統可以赦免受罪刑宣告者，免除其追訴權；不過，該案例法院最終未處理。陳水扁國務機要費案纏訟逾15年，蔡易餘等16位民進黨立委2021年提案，在會計法第99條之1條文增列「機要費」3個字，民進黨團在人數過半優勢下通過修法，國務機要費正式除罪化。

今天有媒體報導，蔡總統研議在卸任前特赦陳水扁，蔡易餘表示，當年用國務機要費起訴速陳水扁，造成社會裂痕，現在藍綠應該和解；當年提安修會計法讓國務機要費除罪，民進黨正視歷史問題，讓陳水扁案廣泛被社會討論，不該讓陳水扁變成司法錯誤的犧牲品。

鍾佳濱表示，蔡總統是否透過行使特赦方式解決過去遺留的司法問題，他認為特赦是恰當的方式，畢竟經過政黨輪替，過去司法體制跟政治人物間連結讓社會留下矛盾跟衝突，透過總統行使元首全讓衝突化解，算是社會和解的契機。

民進黨立委許智傑則說，目前沒聽到確切消息，不妄加猜測，如果總統考慮大赦，建議可以整體一併考量，不要只針對個人。

民進黨 特赦 陳水扁

延伸閱讀

傳蔡總統卸任前特赦陳水扁 柯文哲：別放話測風向

傳蔡英文擬特赦陳水扁 媒體人：要剉的是賴清德與民進黨吧

蔡英文520卸任前特赦陳水扁？法務部：與特赦有關業務都在處理

【重磅快評】特赦陳水扁的最大障礙，就在扁自己身上

相關新聞

徐巧芯揭援烏案密件 外交部今北檢告發徐涉洩國防機密

國民黨立委徐巧芯昨拿文件指我國與捷克合作援助烏克蘭的計畫有弊，外交部長吳釗燮批徐踩到四底線，外交部條法司副司長許柏逸等人...

外交部告徐巧芯洩密 葉元之批：用法律製造寒蟬效應

國民黨立委徐巧芯因拿出文件，指控台捷合作援助烏克蘭專案，不但有圖利特定廠商之嫌，還有間接介入捷克政黨政治的疑慮，遭外交部...

再傳520前特赦陳水扁 府：希望確保扁獲妥善健康照顧

蔡英文總統520卸任倒數，今有媒體報導蔡總統已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，並將針對扁家已扣案的11億餘元所得，全部...

傳蔡總統卸任前特赦陳水扁 柯文哲：別放話測風向

外傳蔡英文總統決定特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天說，這個案子已經8年沒有處理，「正確的講法是要處理」，不知道蔡總...

【重磅快評】特赦陳水扁的最大障礙，就在扁自己身上

520蔡英文、賴清德政權交接之際，傳出民進黨高層研議特赦陳水扁。扁家貪腐案延宕多年，陳水扁早已「趴趴走」，不見其「刑事犯...

懸缺一年多 陳其邁證實延攬數發部政次李懷仁當高雄副市長

高雄市長陳其邁今早證實，將延攬數發部次長李懷仁出任高雄市副市長，他表示，李懷仁與自己有多年共事默契，在數發部任內負責政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。