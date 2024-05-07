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影／要求黃國昌直球對決 林淑芬：是否支持三重果菜市場改遷

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
民進黨立委林淑芬上午在立法院議場門口受訪時指出，只要不將三重果菜市場改遷至蘆洲，她就支持蘆洲南北側專案，並要求內政部立即審查通過，質問民眾黨立委黃國昌對於三重果菜批發市場改遷到蘆洲是支持還是反對。記者余承翰／攝影
民進黨立委林淑芬上午在立法院議場門口受訪時指出，只要不將三重果菜市場改遷至蘆洲，她就支持蘆洲南北側專案，並要求內政部立即審查通過，質問民眾黨立委黃國昌對於三重果菜批發市場改遷到蘆洲是支持還是反對。記者余承翰／攝影

民進黨立委林淑芬因蘆洲南北側都市計畫專案與民眾黨立委黃國昌隔空交戰，林淑芬上午在立法院議場門口受訪時指出，只要不將三重果菜市場改遷至蘆洲，她就支持蘆洲南北側專案，並要求內政部立即審查通過，要求黃國昌直球對決，質問他對於三重果菜批發市場改遷到蘆洲是支持還是反對。

林淑芬表示，三重果菜批發市場改遷到蘆洲的話，對於蘆洲市民來說不但未蒙其利，反而要先受其害，要求黃國昌不要扯東扯西，蘆洲人想知道只有他對於三重果菜批發市場改遷到蘆洲一事究竟是支持還是反對。

林淑芬更指出，不只是三重果菜批發市場，在這個大的重劃區裡，他們還塞了汙水處理廠及環狀捷運線的機廠，把所有嫌惡設施通通塞到這塊地，質問黃國昌的想法是否也跟新北市長侯友宜的新北市政府一樣。

三重 林淑芬 黃國昌

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