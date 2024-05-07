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影／柯建銘「地震老天有眼」失言 花蓮藍營怒轟下台道歉

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣議會黨團及多位代表，今天站出來怒轟，要求柯建銘下台、民進黨道歉。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣議會黨團及多位代表，今天站出來怒轟，要求柯建銘下台、民進黨道歉。記者王燕華／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘昨在國會突發驚人之語說「老天有眼發生大地震」，引發花蓮人怒火，柯後續雖表示歉意，但花蓮人認為太沒誠意，無法接受。藍營縣議會黨團今天強烈抗議要求「柯建銘下台、民進黨道歉」。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮及多位縣議員、代表今天站出來抗議。盧新榮說，許多民眾打電話到黨部、打給議員表達強烈憤怒，怎麼會有這麼沒有人性的國會議員，在花蓮鄉親遭受這次地震家破人亡之際，造成二次傷害，且把天災當作政治籌碼，應該下台就是柯建銘，這才是老天有眼。

盧新榮說，昨天又發生兩次規模5.9的餘震，倒塌的房屋還在清理，山區受困者還在尋找，災民也因為找住宿傷腦筋，這一切都是天然災害，怎麼能跟政治畫上等號？他強烈譴責柯建銘的不當言行，呼籲所有有同理心的全國民眾一起站出來，嚴厲譴責踐踏花蓮災民的柯建銘。

他還向民進黨主席賴清德喊話，要求「清掃」將沒有同理心、沒有人性的綠營國會議員趕出國會，還要親自到花蓮向花蓮鄉親道歉，才可能消弭花蓮人的憤怒。

藍營議會黨團總召吳東昇說，災害發生以來，花蓮縣府救災救援行動不斷，全國各地、全世界都給花蓮支持，柯建銘竟然有如此發言，顯示民進黨這幾年來不但沒有謙卑，反而更加狂妄、恣意。

他說，2017年日本發生311大地震，當時的復興大臣今村雅弘說了一句「地震還好發生在東北」，就因此下台，希望柯建銘知恥趕快下台。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮（右）怒批柯建銘發言泯滅人性，要求向花蓮人道歉並且下台。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮（右）怒批柯建銘發言泯滅人性，要求向花蓮人道歉並且下台。記者王燕華／攝影

地震 柯建銘 花蓮

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