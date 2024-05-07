傳蔡總統卸任前特赦陳水扁 柯文哲：別放話測風向

外傳蔡英文總統決定特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天說，這個案子已經8年沒有處理，「正確的講法是要處理」，不知道蔡總統到底要怎麼做；柯文哲也說，這種重大的事件，不應該透過媒體放話測風向，「如果真的要做這件事情，蔡總統就自己出面解釋」。

媒體報導，陳水扁入獄6年多後罹患失智等疾病，2015年獲准保外就醫，9年來卻到處趴趴走，還出庭幫女兒打官司，頻踩紅線重創司法尊嚴，激化社會對立，為了解決相關爭議，蔡總統決定在卸任前特赦陳水扁，由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，柯文哲會後受訪時表示，這件事情已經8年沒有處理，不希望透過媒體放話來測風向，「我個人是希望蔡總統，如果真的要做這件事情，他就自己出面出來解釋為什麼」，特別是拖了8年沒有處理，現在突然要在卸任前處理，她的想法邏輯到底是什麼。

柯文哲強調，面對這種比較重大的事件，不宜透過媒體放話測風向，這個案子8年都沒有處理，「我是滿驚訝的，到底怎麼一回事」，而且不是叫什麼特赦，正確的講法是要處理，不知道蔡總統到底要怎麼做。