影／特赦陳水扁？江啟臣：應考慮司法威信與人民感受

蔡英文總統520即將卸任，外傳蔡總統卸任前將特赦前總統陳水扁。立法院副院長江啟臣今早說，特赦是總統職權，但司法與政治問題如何處理？考驗總統智慧，應同步考慮司法威信、人民感受，畢竟法律之前人人平等，如何讓民眾接受？應詳加考慮。

江啟臣今早與國民黨立委廖偉翔、顏寬恒、羅廷瑋，視察台中水湳轉運中心增設國道銜接專用道。江啟臣受訪表示，特赦是政治與司法問題，因為特赦是總統職權，依照憲法行使，司法與政治問題該如何處理？考驗執政者與總統智慧，司法問題也得釐清。

江啟臣強調，總統行使特赦權利，總統行使時，得同步考慮司法威信與人民感受，更重要的是總統、司法單位應該對外界說清楚，在法律之前人人平等，如何讓民眾接受？特赦過程應該詳加考慮。