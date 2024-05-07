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傳蔡英文卸任前特赦陳水扁 賴士葆：替賴清德背十字架

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照

前總統陳水扁2015年獲准保外就醫後，頻踩紅線，激化社會對立，外傳總統蔡英文已決定於卸任前特赦陳水扁，引發關注。國民黨立委賴士葆今天表示，蔡英文幫準總統賴清德清除路障，「好像替賴清德背一個十字架」。

賴士葆表示，如果要特赦，當然要依照一定的法，那就赦免法，裡面規定特赦的前提是所有的案子都全部走完，陳水扁現在還有案子沒有走完，因為陳現在是保外就醫，所以就停審了，案子沒有走完，陳沒辦法特赦，不知道用哪一條來特赦。

賴士葆指出，赦免法裡面有一個叫大赦，大赦就可以，但大赦就是某一個情況的犯罪者一概的全部赦，所以只有用大赦。而現在有點混淆了，一直講特赦，其實應該是大赦，因為特赦沒有審完，怎麼特赦？

「賴清德是40%的總統，他敢大赦嗎？」賴士葆說，蔡英文每次都過半，蔡要大赦的基礎還比較高一點。大赦有點類似以前的皇帝登基，把全部的罪犯通通大赦。

賴士葆認為，賴清德大赦機率不高，看起來蔡英文幾乎很幫賴清德，清除賴的路障，比如電價漲價，可以讓賴上來再漲，但蔡不是，而是把這個背起來，「好像替賴清德背一個十字架」。

最後，賴士葆直言，老百姓無法接受把陳水扁貪汙的錢歸還，所以要怎麼處理，就看蔡政府或賴政府要怎麼處理。他並重申，目前的法律是沒辦法特赦，只能夠大赦，那大赦的不法所得要不要還給陳水扁，又是另一個問題，「老百姓絕對沒有辦法接受」。

特赦 蔡英文 賴士葆

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