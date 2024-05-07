藍備戰520 立院程委會提案要求賴清德國情報告

立法院今天中午將召開程序委員會，國民黨立法院黨團將提公決案，要求新任總統賴清德於新任行政院院長施政方針報告前；至立法院針對國家大政方針進行國情報告，據了解，藍營雖傾向總統即問即答，但保留協商空間，擬會放寬至「統問統答」或「一問一答」，總之不能接受來了卻完全無答覆。

根據國民黨曝光的公決案指出，有鑑於美國、法國總統至國會進行國情咨文制度為民主國家的典範，我國憲法增修條文及立法院職權行使法訂有總統赴立法院國情報告相關規定，但自我國修憲以來未曾落實。總統依憲法為國家元首、三軍統帥，任命行政院院長等重大人事權，實質主導國防外交事務及國家大政方針，基於責任政治原理，總統至立法院進行國情報告，可使立法院及全國人民知悉總統治國理念及施政方向，對於捍衛民主憲政以及公眾溝通兼具正面意義。

公決案指出，面對國內能源政策困境、淨零排放挑戰產業轉型、兩岸關係之發展、電價導致物價齊漲波及民生經濟、財政收支劃分之調整、健保財務穩定保障民眾就醫等，均攸關國計民生的國家安全事項，與總統職權相關，如今總統及國會新民意產生，政治生態變化，應新民意託付，此刻立法院亟需落實相關法制，建立優良之憲政慣例。