爆料台捷密約不畏告 徐巧芯：身上沒傷痕不是將軍

國民黨立委徐巧芯日前質疑，台灣和捷克簽訂協助烏克蘭密約，外交部也將提告。徐巧芯昨晚表示，她會繼續爆料，且外交部告她洩密，不就證明說法為真？她說，身上沒有汙泥、沒有傷痕的，算不上將軍。

徐巧芯說，外交部才以「空穴來風」、一切「公開透明」，罵她造假；隔天告她「洩密」，不就證明了她的說法為真？大家都願意援助烏克蘭，可是先前明明可以直接捐款，怎麼後來變成要透過第三個國家幫忙？

徐巧芯指出，1000萬美元不是小數目；中間回頭採購的醫材300至400萬美元，是否有公平的採購機制？

徐巧芯質疑，捷克醫材商3月來台訪問，12月就拿到這麼大的案子，沒有貓膩嗎？以上三個問題，不都是一個民主國家的政府該堂堂正正的回答的嗎？可是沒有。

徐巧芯強調，她擔任立法委員的初衷，就是為大家追出真相。如果所有政府想要掩蓋的事情，包含當初的疫苗、雞蛋，連這次名為援助烏克蘭實際上是提供給捷克CHTI的1000萬美元的事件，都用「密件」遮掩，不就是要讓立法委員無法發聲、無法追查嗎？

徐巧芯說，倘若民進黨政府不想讓人發現的事，就統統用「密件」當成緊箍咒，那政府不就會成為一隻巨大的怪獸，再沒有人能監督它嗎？她知道，外交部要對她提告。歡迎。那是外交部的權利。外交部長吳釗燮的失態、任內斷交八國、夜襲哏圖追殺，如今行政官員要告中華民國的立法委員，也可以說見怪不怪了。

徐巧芯總結，然而，身上沒有汙泥、沒有傷痕的，算不上將軍。她在選擇政治這條路的時候，早就有了覺悟。她仍然堅持不對執政黨低頭，選擇堅定站在人民的這一邊，監督政府的這一邊，守護納稅錢不被濫用的這一邊，大聲說出真相。永遠永遠永遠都會如此。不用擔心，接下來，她還會繼續爆料。