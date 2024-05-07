再傳520前特赦陳水扁 府：希望確保扁獲妥善健康照顧
蔡英文總統520卸任倒數，今有媒體報導蔡總統已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，並將針對扁家已扣案的11億餘元所得，全部聲請沒收。對此，總統府發言人林聿禪今天表示，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。
媒體報導，目前特赦陳水扁研議方向，將針對陳水扁被判有罪確定的龍潭案等四大弊案，依憲法對扁行使特赦，再依赦免法給予免除其刑的執行；至於11億元不法所得，其中3億已入國庫、8億資金凍結，特赦後恐發還扁家，因此擬依刑法沒收新制化解，避免衝擊擴大。
對於是否特赦陳前總統等相關議題，林聿禪上午透過媒體群組表示，「總統府現階段的立場仍是，希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。」
陳水扁一早在社群網站threads發文，並未談及特赦一事，僅貼「早安文」，以陳水扁在總統府前單手比愛心的圖，呼籲外界「不用擔心朝小野大。相信台灣人民是政府最大後盾」。
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