快訊

師鐸獎女師遇劫慘死 5度判死凶嫌更四審結果出爐

爆料台捷密約不畏告 徐巧芯：身上沒傷痕不是將軍

NBA／怪物數據橫掃千軍 馬刺狀元溫班亞瑪全票奪新人王

再傳520前特赦陳水扁 府：希望確保扁獲妥善健康照顧

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
前總統陳水扁。圖／本報系資料照片
前總統陳水扁。圖／本報系資料照片

蔡英文總統520卸任倒數，今有媒體報導蔡總統已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，並將針對扁家已扣案的11億餘元所得，全部聲請沒收。對此，總統府發言人林聿禪今天表示，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

媒體報導，目前特赦陳水扁研議方向，將針對陳水扁被判有罪確定的龍潭案等四大弊案，依憲法對扁行使特赦，再依赦免法給予免除其刑的執行；至於11億元不法所得，其中3億已入國庫、8億資金凍結，特赦後恐發還扁家，因此擬依刑法沒收新制化解，避免衝擊擴大。

對於是否特赦陳前總統等相關議題，林聿禪上午透過媒體群組表示，「總統府現階段的立場仍是，希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。」

陳水扁一早在社群網站threads發文，並未談及特赦一事，僅貼「早安文」，以陳水扁在總統府前單手比愛心的圖，呼籲外界「不用擔心朝小野大。相信台灣人民是政府最大後盾」。

特赦 陳水扁

延伸閱讀

藍質疑 賴清德下一步特赦陳水扁

傳扁朝大將羅文嘉、馬永成回鍋 藍委質疑：下一步恐特赦陳水扁

【即時短評】賴政府扁朝人馬班師回朝 是扁系復活還是有其他因素？

傳新政府納羅文嘉、馬永成 藍委：賴清德想拉攏陳水扁

相關新聞

再傳520前特赦陳水扁 府：希望確保扁獲妥善健康照顧

蔡英文總統520卸任倒數，今有媒體報導蔡總統已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，並將針對扁家已扣案的11億餘元所得，全部...

爆料台捷密約不畏告 徐巧芯：身上沒傷痕不是將軍

國民黨立委徐巧芯日前質疑，台灣和捷克簽訂協助烏克蘭密約，外交部也將提告。徐巧芯昨晚表示，她會繼續爆料，且外交部告她洩密，...

「馬習二會」後重點觀察！是否接下習近平橄欖枝？看賴清德520怎麼說

時隔九年，前總統馬英九再與三度連任的中共領導人習近平會面。《遠見》專訪促成「馬習二會」的幕後推手、馬英九基金會執行長蕭旭岑，解析馬習二會的關鍵訊息。

【專家之眼】踐踏民意的台美經貿談判

上周五結束台美貿易倡議第二階段第二次實體談判，多數媒體將焦點集中在放寬萊劑交換我農產品輸美議題，筆者前文已經探究過該議題...

藍備戰520 立院程委會提案要求賴清德國情報告

立法院今天中午將召開程序委員會，國民黨立法院黨團將提公決案，要求新任總統賴清德於新任行政院院長施政方針報告前；至立法院針...

【總編開箱】從疑美論 看美國的危機、台灣的倒退

美國駐歐安組織（OSCE）前大使吉爾默（James Gilmore）來台擔任論壇主講人，談及許多人稱美國並非可靠盟友等「疑美論」，他說，「這是敵人刻意製造且散布出來的謊言」，試圖在21世紀影響大家；他強調，美國是各國最強盟友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。